У Львові відбулося освячення верби: фоторепортаж

Освячення верби у Львові 5 квітня 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові на Вербну неділю, 5 квітня, відбулося традиційне освячення верби, яке зібрало тисячі вірян. Мешканці та гості міста прийшли зі свіжими вербовими гілками, щоб отримати благословення перед Великоднем. Атмосфера свята поєднувала духовність, народні традиції та весняну радість.

Про це з місця події інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Освячення верби у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Урочисте освячення верби у центрі Львова 5 квітня

У неділю, 5 квітня, у Львові відбулися святкові богослужіння та освячення верби.

Вербна неділя у Львові 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У центрі Львова містяни приносили вербові гілки на освячення. Священники відслужили урочисті богослужіння, а парафіяни отримали благословення для родин та осель.

Під час освячення атмосфера міста наповнилася традиційними обрядами та молитвами.

Читайте також:

Львів'яни освячують вербу 5 квітня. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Львів’яни зберігають стародавні традиції. Вербна неділя стала ще однією нагодою для містян відчути єдність, духовну підтримку та радість весни перед Великоднем.

Освячення верби у Львові 5 квітня 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Як відомо, Вербна неділя — це християнське свято, яке відзначається за тиждень до Великодня і символізує вхід Ісуса Христа до Єрусалиму. Віряни несуть до храмів вербові гілки, які освячуються священниками, адже верба вважається символом життя, здоров’я та оновлення. У народних традиціях кажуть: "Не я б’ю — верба б’є", що символізує очищення та оберігання від хвороб і негараздів.

Освячення верби у центрі Львова. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

На Вербну неділю освячені гілки верби зберігають у домівках протягом року, ними прикрашають ікони та освячені кути, а інколи навіть використовують під час обрядів весняного посіву. Свято поєднує релігійну символіку з народними обрядами, а для дітей воно часто стає веселим днем із вербовими хрестиками та святковими іграми.

В Україні традиція святкування Вербної неділі збереглася як у православних, так і в греко-католицьких громадах, при цьому церковні служби супроводжуються урочистими молитвами та співами. Це свято нагадує про духовне оновлення, надію та підготовку до Великодня.

Новини.LIVE інформували, що 4 квітня у Львові віряни римо-католицького обряду вже почали освячення великодніх кошиків. Урочистості проходять у храмах міста напередодні Великодня. Цей день, відомий як Лазарева субота за григоріанським календарем, традиційно присвячений благословенню святкової їжі перед святкуванням Воскресіння Христового.

Також Новини.LIVE писали, що у Львові 4 квітня встановили національний рекорд із масового розпису писанок. У заході взяли участь близько 1600 людей, які разом створили понад 1700 писанок. Подія поєднала популяризацію українських традицій із благодійною акцією на підтримку семирічного хлопчика.