Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Львові відбулося освячення верби: фоторепортаж

У Львові відбулося освячення верби: фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 5 квітня 2026 14:42
У Львові відбулося освячення верби: фоторепортаж
Освячення верби у Львові 5 квітня 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові на Вербну неділю, 5 квітня, відбулося традиційне освячення верби, яке зібрало тисячі вірян. Мешканці та гості міста прийшли зі свіжими вербовими гілками, щоб отримати благословення перед Великоднем. Атмосфера свята поєднувала духовність, народні традиції та весняну радість.

Про це з місця події інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

освячення верби у Львові 5 квітня
Освячення верби у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Урочисте освячення верби у центрі Львова 5 квітня

У неділю, 5 квітня, у Львові відбулися святкові богослужіння та освячення верби.

Вербна неділя у Львові
Вербна неділя у Львові 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У центрі Львова містяни приносили вербові гілки на освячення. Священники відслужили урочисті богослужіння, а парафіяни отримали благословення для родин та осель.

Під час освячення атмосфера міста наповнилася традиційними обрядами та молитвами.

Читайте також:
Вербна неділя у Львові
Львів'яни освячують вербу 5 квітня. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Львів’яни зберігають стародавні традиції. Вербна неділя стала ще однією нагодою для містян відчути єдність, духовну підтримку та радість весни перед Великоднем.

Вербна неділя у Львові
Освячення верби у Львові 5 квітня 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Як відомо, Вербна неділя — це християнське свято, яке відзначається за тиждень до Великодня і символізує вхід Ісуса Христа до Єрусалиму. Віряни несуть до храмів вербові гілки, які освячуються священниками, адже верба вважається символом життя, здоров’я та оновлення. У народних традиціях кажуть: "Не я б’ю — верба б’є", що символізує очищення та оберігання від хвороб і негараздів.

Вербна неділя у Львові 5 квітня
Освячення верби у центрі Львова. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

На Вербну неділю освячені гілки верби зберігають у домівках протягом року, ними прикрашають ікони та освячені кути, а інколи навіть використовують під час обрядів весняного посіву. Свято поєднує релігійну символіку з народними обрядами, а для дітей воно часто стає веселим днем із вербовими хрестиками та святковими іграми.

В Україні традиція святкування Вербної неділі збереглася як у православних, так і в греко-католицьких громадах, при цьому церковні служби супроводжуються урочистими молитвами та співами. Це свято нагадує про духовне оновлення, надію та підготовку до Великодня.

Новини.LIVE інформували, що 4 квітня у Львові віряни римо-католицького обряду вже почали освячення великодніх кошиків. Урочистості проходять у храмах міста напередодні Великодня. Цей день, відомий як Лазарева субота за григоріанським календарем, традиційно присвячений благословенню святкової їжі перед святкуванням Воскресіння Христового.

Також Новини.LIVE писали, що у Львові 4 квітня встановили національний рекорд із масового розпису писанок. У заході взяли участь близько 1600 людей, які разом створили понад 1700 писанок. Подія поєднала популяризацію українських традицій із благодійною акцією на підтримку семирічного хлопчика.

Львів Вербна неділя освячення води
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації