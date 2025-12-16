Заседание суда по делу Фарион 16 декабря - что известно

Во Львове собрались на заседание по делу убийства Фарион — фото
Во вторник, 16 декабря, во Львове началось очередное заседание по делу убийства языковеда Ирины Фарион. Сегодня будут допрашивать старшего судебного эксперта из Винницкого суда.
Заседание по делу Фарион
На заседание пришла дочь убитой София Особа.
А также во время заседания проводился забор запахов и экспертиза — эксперта допросил прокурор Елена Данилив.
Напомним, что 3 декабря Львовский апелляционный суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Вячеслава Зинченко по обвинению в убийстве Фарион, по изменению меры пресечения.
А до этого 2 декабря проводилось предварительное заседание суда по делу Фарион — тогда допрашивали свидетеля.
