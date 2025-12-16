Видео
Україна
Видео

Главная Львов Во Львове собрались на заседание по делу убийства Фарион — фото

Во Львове собрались на заседание по делу убийства Фарион — фото

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 14:56
Заседание суда по делу Фарион 16 декабря - что известно
Вячеслав Зинченко на заседании суда. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 16 декабря, во Львове началось очередное заседание по делу убийства языковеда Ирины Фарион. Сегодня будут допрашивать старшего судебного эксперта из Винницкого суда.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда.

Заседание по делу Фарион

На заседание пришла дочь убитой София Особа.

Во Львове стартовало заседание по делу об убийстве Фарион — фото - фото 1
София Особа в зале суда. Фото: Новини.LIVE
Во Львове стартовало заседание по делу об убийстве Фарион — фото - фото 1
Люди в зале с портретами Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE
Во Львове стартовало заседание по делу об убийстве Фарион — фото - фото 2
Люди в зале суда поддерживают Зинченко. Фото: Новини.LIVE

А также во время заседания проводился забор запахов и экспертиза — эксперта допросил прокурор Елена Данилив.

Во Львове стартовало заседание по делу об убийстве Фарион — фото - фото 3
Допрос судебного эксперта. Фото: Новини.LIVE
Во Львове стартовало заседание по делу об убийстве Фарион — фото - фото 4
Проверка результатов экспертизы. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что 3 декабря Львовский апелляционный суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Вячеслава Зинченко по обвинению в убийстве Фарион, по изменению меры пресечения.

А до этого 2 декабря проводилось предварительное заседание суда по делу Фарион — тогда допрашивали свидетеля.

суд убийство Львов Ирина Фарион Вячеслав Зинченко
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
