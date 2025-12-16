Заседание суда по делу Фарион 16 декабря - что известно

Вячеслав Зинченко на заседании суда. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 16 декабря, во Львове началось очередное заседание по делу убийства языковеда Ирины Фарион. Сегодня будут допрашивать старшего судебного эксперта из Винницкого суда.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда.

Реклама

Читайте также:

Заседание по делу Фарион

На заседание пришла дочь убитой София Особа.

София Особа в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Люди в зале с портретами Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE

Люди в зале суда поддерживают Зинченко. Фото: Новини.LIVE

А также во время заседания проводился забор запахов и экспертиза — эксперта допросил прокурор Елена Данилив.

Допрос судебного эксперта. Фото: Новини.LIVE

Проверка результатов экспертизы. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что 3 декабря Львовский апелляционный суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Вячеслава Зинченко по обвинению в убийстве Фарион, по изменению меры пресечения.

А до этого 2 декабря проводилось предварительное заседание суда по делу Фарион — тогда допрашивали свидетеля.