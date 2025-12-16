Засідання суду щодо справи Фаріон 16 грудня - що відомо

У Львові зібрались на засідання у справі вбивства Фаріон — фото
У вівторок, 16 грудня, у Львові розпочалося чергове засідання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Сьогодні допитуватимуть старшого судового експерта з Вінницького суду.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Марта Байдака із залу суду.
Засідання щодо справи Фаріон
На засідання прийшла дочка вбитої Софія Особа.
А також під час засідання проводився забір запахів і експертиза — експерта допитав прокурор Олена Данилів.
Нагадаємо, що 3 грудня Львівський апеляційний суд не задовольнив клопотання адвокатів В’ячеслава Зінченка через обвинувачення у вбивстві Фаріон, щодо зміни запобіжного заходу.
А до цього 2 грудня проводилось попереднє засідання суду по справі Фаріон — тоді допитували свідка.
Читайте Новини.LIVE!