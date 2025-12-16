Відео
У Львові зібрались на засідання у справі вбивства Фаріон — фото

У Львові зібрались на засідання у справі вбивства Фаріон — фото

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 14:56
Засідання суду щодо справи Фаріон 16 грудня - що відомо
В'ячеслав Зінченко на засіданні суду. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 16 грудня, у Львові розпочалося чергове засідання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Сьогодні допитуватимуть старшого судового експерта з Вінницького суду.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Марта Байдака із залу суду.

Засідання щодо справи Фаріон

На засідання прийшла дочка вбитої Софія Особа.

Софія Особа у залі суду. Фото: Новини.LIVE
Люди у залі із портретами Фаріон. Фото: Новини.LIVE
Люди у залі суду підтримують Зінченка. Фото: Новини.LIVE

А також під час засідання проводився забір запахів і експертиза — експерта допитав прокурор Олена Данилів.

Допит судового експерта. Фото: Новини.LIVE
Перевірка результатів експертизи. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що 3 грудня Львівський апеляційний суд не задовольнив клопотання адвокатів В’ячеслава Зінченка через обвинувачення у вбивстві Фаріон, щодо зміни запобіжного заходу. 

А до цього 2 грудня проводилось попереднє засідання суду по справі Фаріон — тоді допитували свідка.

суд вбивство Львів Ірина Фаріон В'ячеслав Зінченко
