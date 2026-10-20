Задержание военнослужащего ТЦК. Фото: dbr.gov.ua

Во Львове мобилизованный мужчина скончался в больнице после избиения сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки. Военнослужащему одного из подразделений Львовского ТЦК сообщили о подозрении по делу о его гибели. Ранее суд уже признал этого военнослужащего виновным в получении взятки.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, пишет Новини.LIVE во вторник, 20 октября.

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Что известно об избиении мобилизованного во Львове

По данным следствия, военнослужащий Львовского ТЦК и СП вместе с другими сотрудниками избил мобилизованного мужчину. Они наносили ему удары кулаками и ногами по туловищу и грудной клетке. В это время пострадавший лежал на полу со скрещенными за спиной руками и не мог защититься. Сам подозреваемый, по данным следствия, ударил мужчину ногой как минимум дважды.

После избиения пострадавшего силой перенесли в техническое помещение ТЦК во Львове. Оттуда его впоследствии забрала скорая помощь.

В больнице медики обнаружили у мужчины многочисленные переломы ребер, тяжёлые повреждения лёгких и другие опасные для жизни травмы. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

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В чем подозревают военнослужащего ТЦК

Военнослужащему сообщили о подозрении в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, совершенном группой лиц. Речь идет о ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. Суд взял подозреваемого под стражу без права внесения залога.

Что известно о предыдущем деле военнослужащего ТЦК

В августе 2026 года Шевченковский районный суд Львова признал военнослужащего виновным в получении взятки по предварительному сговору с другими лицами. Тогда ему назначили наказание, не связанное с лишением свободы.

Уже в сентябре военнослужащий стал фигурантом нового уголовного дела.

ГБР продолжает расследование. Следователи устанавливают всех сотрудников ТЦК, причастных к избиению, и выясняют обстоятельства гибели мужчины.

Последние новости Львова

Новини.LIVE сообщали, что вечером 19 октября 2026 года российские войска атаковали Львовскую область беспилотниками, поразив объект критической инфраструктуры. Во время воздушной тревоги второй дрон атаковал тот же объект, на месте работают спасатели.

Новини.LIVE писали, что 19 октября в селе Зубра Львовского района обломки сбитого российского беспилотника повредили шесть жилых домов и шесть автомобилей. По предварительным данным, дрон был сбит около 08:50. Перед уничтожением беспилотник залетел во Львов и как минимум пять раз кружил над его окрестностями.