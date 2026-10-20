Затримання військовослужбовця ТЦК. Фото: dbr.gov.ua

У Львові мобілізований чоловік помер у лікарні після побиття працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військовослужбовцю одного з підрозділів Львівського ТЦК повідомили про підозру у справі про його загибель. Раніше суд уже визнав цього військовослужбовця винним в одержанні хабаря.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, інформує Новини.LIVE у вівторок, 20 жовтня.

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Що відомо про побиття мобілізованого у Львові

За даними слідства, військовослужбовець Львівського ТЦК та СП разом з іншими працівниками побив мобілізованого чоловіка. Вони завдавали йому ударів кулаками та ногами по тулубу й грудній клітці. У цей час потерпілий лежав на підлозі зі скутими за спиною руками та не міг захиститися. Сам підозрюваний, за даними слідства, вдарив чоловіка ногою щонайменше двічі.

Після побиття потерпілого силоміць перенесли до технічного приміщення ТЦК у Львові. Звідти його згодом забрала швидка допомога.

У лікарні медики виявили в чоловіка численні переломи ребер, тяжкі ушкодження легень та інші небезпечні для життя травми. Попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалося.

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Яку підозру оголосили військовослужбовцю ТЦК

Військовослужбовцю повідомили про підозру в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, вчиненому групою осіб. Йдеться про ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

За цією статтею йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд узяв підозрюваного під варту без права внесення застави.

Що відомо про попередню справу військовослужбовця ТЦК

У серпні 2026 року Шевченківський районний суд Львова визнав військовослужбовця винним в одержанні хабаря за попередньою змовою з іншими особами. Тоді йому призначили покарання, не пов'язане з позбавленням волі.

Уже у вересні військовослужбовець став фігурантом нового кримінального провадження.

ДБР продовжує розслідування. Слідчі встановлюють усіх працівників ТЦК, причетних до побиття, та з'ясовують обставини загибелі чоловіка.

Останні новини Львова

Новини.LIVE інформували, що увечері 19 жовтня 2026 року російські війська атакували Львівщину безпілотниками, влучивши в об’єкт критичної інфраструктури. Під час повітряної тривоги другий дрон атакував той самий об’єкт, на місці працюють рятувальники.

Новини.LIVE писали, що 19 жовтня у селі Зубра Львівського району уламки збитого російського безпілотника пошкодили шість житлових будинків і шість автомобілів. За попередніми даними, дрон збили близько 08:50. Перед знищенням безпілотник залетів у Львів і щонайменше п’ять разів кружляв над його околицями.