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Волонтеру из Львова, которого жестко задержали ТЦК, грозит тюрьма — детали

21 марта 2024 13:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Волонтеру из Львова, которого жестко задержали ТЦК, грозит тюрьма — детали
Задержание мужчины во Львове. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Правоохранители открыли уголовное производство против львовского волонтера Кирилла Тарана, ранее силой задержанного работниками территориального центра комплектования. Его обвиняют в уклонении от призыва, ведь, имея повестку, он не явился на прохождение медкомиссии. Теперь мужчине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщили на странице Оперативного командования "Запад".

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В чем обвиняют волонтера Тарана

Отмечается, что 17 марта волонтеру в присутствии адвокатов вручили повестку для прохождения военно-врачебной комиссии. Однако в определенный срок, то есть 20 марта, мужчина не пришел на обследование и не сообщил о причинах неявки.

В связи с этим мужчине сообщили о подозрении, ему грозит от 3 до 5 лет заключения.

"О военнообязанном гражданине Кирилле Таране возбуждено дело по 336 статье Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, во Львовском территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали скандальное задержание волонтера Там заявили, что гражданин провоцировал военных на конфликт.

Впоследствии на инцидент отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

война
Львов
полиция
волонтеры
война в Украине
ТЦК и СП

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