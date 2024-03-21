Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Волонтеру зі Львова, якого жорстоко затримали ТЦК, загрожує в'язниця — деталі arrow

Волонтеру зі Львова, якого жорстоко затримали ТЦК, загрожує в'язниця — деталі

21 березня 2024 13:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Волонтеру зі Львова, якого жорстоко затримали ТЦК, загрожує в'язниця — деталі
Затримання чоловіка у Львові. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти львівського волонтера Кирила Тарана, якого раніше силою затримали працівники територіального центру комплектування. Його звинувачують в ухиленні від призову, адже маючи повістку, він не з'явився на проходженні медкомісії. Тепер чоловіку загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. 

Про це повідомили на сторінці Оперативного командування "Захід".

Читайте також:

В чому звинувачують волонтера Тарана

Зазначається, що 17 березня волонтеру в присутності адвокатів вручили повістку для проходження військово-лікарської комісії. Однак у визначений термін, тобто 20 березня, чоловік не прийшов на обстеження та не повідомив про причини неявки. 

У зв'язку з цим чоловіку повідомили про підозру, йому загрожує від 3 до 5 років ув'язнення. 

"Щодо військовозобов’язаного громадянина Кирила Тарана відкрито справу за 336 статею Кримінального кодексу України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Львівському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували скандальне затримання волонтера. Там заявили, що громадянин провокував військкомів на конфлікт.

Згодом на інцидент відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець.

війна
Львів
поліція
волонтери
війна в Україні
ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом