Волонтеру зі Львова, якого жорстоко затримали ТЦК, загрожує в'язниця — деталі

Затримання чоловіка у Львові. Фото: скриншот з відео

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти львівського волонтера Кирила Тарана, якого раніше силою затримали працівники територіального центру комплектування. Його звинувачують в ухиленні від призову, адже маючи повістку, він не з'явився на проходженні медкомісії. Тепер чоловіку загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомили на сторінці Оперативного командування "Захід".

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В чому звинувачують волонтера Тарана

Зазначається, що 17 березня волонтеру в присутності адвокатів вручили повістку для проходження військово-лікарської комісії. Однак у визначений термін, тобто 20 березня, чоловік не прийшов на обстеження та не повідомив про причини неявки.

У зв'язку з цим чоловіку повідомили про підозру, йому загрожує від 3 до 5 років ув'язнення.

"Щодо військовозобов’язаного громадянина Кирила Тарана відкрито справу за 336 статею Кримінального кодексу України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період", — йдеться у повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Львівському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували скандальне затримання волонтера. Там заявили, що громадянин провокував військкомів на конфлікт.

Згодом на інцидент відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець.