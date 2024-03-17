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Жорстоке затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові — омбудсмен відреагував на інцидент

17 березня 2024 19:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Жорстоке затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові — омбудсмен відреагував на інцидент
Омбудсмен Дмитро Лубінець. Фото: rbc.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Львові військкоми жорстоко затримали на вулиці вночі чоловіка та запхали його в бус. Ситуацію вже встиг прокоментувати омбудсмен Дмитро Лубінець, який заявив, що обурений такими діями територіального центру комплектування та соціальної підтримки та додав, що силові затримання людей є неприпустимими.

Про це омбудсмен повідомив у Telegram в неділю, 17 березня.

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Напередодні, 16 березня, ТЦК силою затримали львів'янина на вулиці. При цьому Кирило Таран не міг бути мобілізований через наявність у нього важких хвороб, однак, як повідомила його дружина, чоловік вже перебуває у військовій частині в Рівному.

"Обурений черговим фактом жорсткого затримання призовника представниками ТЦК", — заявив Лубінець. 

На ситуацію відреагував представник на Львівщині Тарас Подвірний і він одразу прибув до Шевченківського РТЦК разом з очільником військкомату.

"Моєму Представнику надали безперешкодний доступ до документів по Кирилу Тарану", — додав омбудсмен. 

У Львові відбулася нарада щодо інциденту з обласним ТЦК. Було вирішено призначити Тарану проходження ВЛК і тоді військкомат ухвалить кінцеве рішення. Як вказує Лубінець, начальник Львівського обласного ТЦК та СП Артур Ніязов погодився, що було порушення. Наразі проводиться службове розслідування і винні будуть покарані.

"Укотре наголошую, що силові затримання призовників, побиття, погрози, залякування — це неприпустимо, так не має бути в нашому демократичному суспільстві", — зауважив Лубінець.

На додаток, омбудсмен звернувся до органів військового командування щодо посилення контролю дій ТЦК та обов'язкового проходження громадянами ВЛК.

Нагадаємо, у Львові військкоми жорстко затримали чоловіка посеред вулиці. При цьому вони нанесли ушкодження чоловікові та порвали його одяг, розбили окуляри і забрали телефон.

Також. ми писали, що в мережі завірусилося відео, на якому видно, як на вулиці військові силою затягують до мікроавтобуса перехожого. Львівський обласний ТЦК та СП вже відреагував на цей інцидент.

війна
Львів
Україна
мобілізація
Дмитро Лубінець
омбудсмен
ТЦК та СП

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