Жорстоке затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові — омбудсмен відреагував на інцидент

Омбудсмен Дмитро Лубінець. Фото: rbc.ua

У Львові військкоми жорстоко затримали на вулиці вночі чоловіка та запхали його в бус. Ситуацію вже встиг прокоментувати омбудсмен Дмитро Лубінець, який заявив, що обурений такими діями територіального центру комплектування та соціальної підтримки та додав, що силові затримання людей є неприпустимими.

Про це омбудсмен повідомив у Telegram в неділю, 17 березня.

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Напередодні, 16 березня, ТЦК силою затримали львів'янина на вулиці. При цьому Кирило Таран не міг бути мобілізований через наявність у нього важких хвороб, однак, як повідомила його дружина, чоловік вже перебуває у військовій частині в Рівному.

"Обурений черговим фактом жорсткого затримання призовника представниками ТЦК", — заявив Лубінець.

На ситуацію відреагував представник на Львівщині Тарас Подвірний і він одразу прибув до Шевченківського РТЦК разом з очільником військкомату.

"Моєму Представнику надали безперешкодний доступ до документів по Кирилу Тарану", — додав омбудсмен.

У Львові відбулася нарада щодо інциденту з обласним ТЦК. Було вирішено призначити Тарану проходження ВЛК і тоді військкомат ухвалить кінцеве рішення. Як вказує Лубінець, начальник Львівського обласного ТЦК та СП Артур Ніязов погодився, що було порушення. Наразі проводиться службове розслідування і винні будуть покарані.

"Укотре наголошую, що силові затримання призовників, побиття, погрози, залякування — це неприпустимо, так не має бути в нашому демократичному суспільстві", — зауважив Лубінець.

На додаток, омбудсмен звернувся до органів військового командування щодо посилення контролю дій ТЦК та обов'язкового проходження громадянами ВЛК.

Нагадаємо, у Львові військкоми жорстко затримали чоловіка посеред вулиці. При цьому вони нанесли ушкодження чоловікові та порвали його одяг, розбили окуляри і забрали телефон.

Також. ми писали, що в мережі завірусилося відео, на якому видно, як на вулиці військові силою затягують до мікроавтобуса перехожого. Львівський обласний ТЦК та СП вже відреагував на цей інцидент.