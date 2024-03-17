Жестокое задержание мужчины работниками ТЦК во Львове — омбудсмен отреагировал на инцидент

Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: rbc.ua

Во Львове военнослужащие жестоко задержали на улице ночью мужчину и запихали его в бус. Ситуацию уже успел прокомментировать омбудсмен Дмитрий Лубинец, который заявил, что возмущен такими действиями территориального центра комплектования и социальной поддержки, и добавил, что силовые задержания людей недопустимы.

Об этом омбудсмен сообщил в Telegram в воскресенье, 17 марта.

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Накануне, 16 марта, работники ТЦК силой задержали львовянина на улице. При этом Кирилл Таран не мог быть мобилизован из-за наличия у него тяжелых заболеваний, однако, как сообщила его жена, мужчина уже находится в воинской части в Ровно.

"Возмущен очередным фактом жесткого задержания призывника представителями ТЦК", — заявил Лубинец.

На ситуацию отреагировал представитель на Львовщине Тарас Пидвирный и сразу прибыл в Шевченковский РТЦК вместе с руководителем военкомата.

"Моему представителю предоставили беспрепятственный доступ к документам по Кириллу Тарану", — добавил омбудсмен.

Во Львове состоялось совещание по поводу инцидента с областным ТЦК. Было решено назначить Тарану прохождение ВВК, и тогда военкомат примет окончательное решение. Как указывает Лубинец, начальник Львовского областного ТЦК и СП Артур Ниязов согласился с нарушением. Проводится служебное расследование, и виновные будут наказаны.

"В очередной раз подчеркиваю, что силовые задержания призывников, избиения, угрозы, запугивание — это недопустимо, так не должно быть в нашем демократическом обществе", — отметил Лубинец.

В дополнение омбудсмен обратился в органы военного командования по усилению контроля действий ТЦК и обязательному прохождению гражданами ВВК.

Напомним, во Львове военкомы жестоко задержали мужчину посреди улицы. При этом они нанесли повреждения мужчине и порвали одежду, разбили очки и забрали телефон.

Также мы писали, что в сети завирусилось видео, на котором видно, как на улице военные силой затягивают в микроавтобус прохожего. Львовский областной ТЦК и СП уже отреагировал на этот инцидент.