Зарплата мэра Львова Андрея Садового — сколько получил за сентябрь

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Львовский городской совет сообщил, сколько за сентябрь начислили заработной платы руководителю города Андрею Садовому. Он также получил прибавки и премии.

Об этом сообщили "Варианты" со ссылкой на отчет Львовского городского совета.

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Сколько Андрей Садовый заработал за сентябрь

Андрей Садовый получил заработную плату за сентябрь в сумме 72 335,79 гривны.

В сумму вошли такие надбавки и премии:

должностной оклад – 16 936,95 грн;

доплата за ранг – 528,28 грн;

надбавка за выслугу лет – 5182,07 грн;

надбавка за высокие достижения в труде – 11 323,64 грн;

доплата за работу с тайными документами – 1693,69 грн;

премия – 12 409,68 грн;

зарплата за время нахождения в командировке – 24 261,48 грн.

С этой суммы Андрей Садовый уплатил налоги и военный сбор на сумму 14 105 гривен. Его чистый доход за сентябрь составляет 58 230,31 грн.

Напомним, недавно Андрей Садовый отправил официальное письмо Вицепремьер-министру по восстановлению Алексею Кулебе с предложением создать архитектурные конкурсы, где будут выбирать лучше мемориалы памяти Героев. Глава Львова хочет, чтобы это происходило на государственном уровне.

Также Андрей Садовый сказал, сколько трамваев, которые бесплатно передала Германия Львову, уже курсирует по городу и сколько еще находится в ремонте.