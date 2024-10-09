Зарплата мера Львова Андрія Садового — скільки отримав за вересень

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН

Львівська міська рада повідомила скільки за вересень нарахували заробітної плати очільнику міста Андрію Садовому. Він також отримав надбавки та премії.

Про це повідомили "Варіанти" з посиланням на звіт Львівської міської ради.

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Скільки Андрій Садовий заробив за вересень

Андрій Садовий отримав заробітну плату за вересень на суму 72 335,79 гривень.

До суми увійшли ще такі надбавки та премії:

посадовий оклад – 16 936,95 грн;

доплата за ранг – 528,28 грн;

надбавка за вислугу років – 5 182,07 грн;

надбавка за високі досягнення у праці – 11 323,64 грн;

доплата за роботу з таємними документами – 1 693,69 грн;

премія – 12 409,68 грн;

зарплата за час перебування у відрядженні – 24 261,48 грн.

З цієї суми Андрій Садовий сплатив податки та військовий збір на суму 14 105 гривень. Тож його чистий дохід за вересень становить 58 230,31 грн.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Садовий відправив офіційного листа Віцепрем'єр-міністру з відбудову Олексію Кулебі із пропозицією створити архітектурні конкурси, де обиратимуть краще меморіали пам'яті Героїв. Очільник Львову хоче, щоб це відбувалося на державному рівні.

Також Андрій Садовий сказав скільки трамваїв, які безкоштовно передала Німеччина Львову, вже курсують містом та скільки ще перебувають на ремонті.