Садовый проконтролирует скандал во Львове с ОСМД и застройкой на Котляревского

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Городской голова Львова Андрей Садовый поручил провести всестороннюю проверку обстоятельств вокруг запланированного строительства на улице Котляревского, 49. Причиной стала коллективная жалоба более 800 жителей, которые требуют отменить застройку на участке, который они считают придомовой территорией своего ОСМД.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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В обращении жители заявили о ряде возможных нарушений. Они пожаловались на давление со стороны депутатов, неэтичное поведение отдельных должностных лиц, а также вероятное игнорирование законов охраны памятников истории и культуры. В частности, в заявлении упоминается депутат Львовского городского совета Наталья Шелестак, которая возглавляет бюджетную комиссию. Она якобы и является нарушительницей, по мнению львовян.

Застройка на улице Котляревского, 49 предусматривает возведение жилого дома на месте нежилых помещений и гаражей. Жители утверждают, что эта территория входит в их придомовое пространство, а новое строительство нарушает их права.

Андрей Садовый поручил постоянной комиссии законности, депутатской деятельности, свободы слова и безопасности изучить все озвученные в жалобе вопросы, включая роль отдельных депутатов. Кроме того, управляющий делами исполнительного комитета ЛГС должен отдельно проверить действия должностных лиц исполнительных органов горсовета, которые могли быть причастны к ситуации.

Поручение Андрея Садового. Фото: скриеншот

"Должны дать жителям четкий и исчерпывающий ответ. Этот вопрос на контроле", — подчеркнул Садовый.

Вопрос планируется вынести на рассмотрение ближайшего заседания профильной комиссии. Кроме того, до 23 мая 2025 года продлится служебная проверка относительно действий структурных подразделений горсовета.

Также мэр поручил организовать выездное заседание исполнительного комитета непосредственно на месте, чтобы изучить ситуацию вместе с жителями района.

Напомним, недавно во Львове демонтировали последний символ СССР. Также мэр Львова Андрей Садовый сообщил, куда перевезут захоронения с Холма Славы.