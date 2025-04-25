Садовий проконтролює скандал у Львові з ОСББ та забудовою на Котляревського

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН

Міський голова Львова Андрій Садовий доручив провести всебічну перевірку обставин навколо запланованого будівництва на вулиці Котляревського, 49. Причиною стала колективна скарга понад 800 мешканців, які вимагають скасувати забудову на ділянці, яку вони вважають прибудинковою територією свого ОСББ.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

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У зверненні мешканці заявили про низку можливих порушень. Вони поскаржилися на тиск з боку депутатів, неетичну поведінка окремих посадовців, а також ймовірне ігнорування законів охорони пам'яток історії та культури. Зокрема, у заяві згадується депутатка Львівської міської ради Наталія Шелестак, яка очолює бюджетну комісію. Вона нібито і є порушницею на думку львів'ян.

Забудова на вулиці Котляревського, 49 передбачає зведення житлового будинку на місці нежитлових приміщень і гаражів. Мешканці стверджують, що ця територія входить до їхнього прибудинкового простору, а нове будівництво порушує їхні права.

Андрій Садовий доручив постійній комісії законності, депутатської діяльності, свободи слова та безпеки вивчити всі озвучені в скарзі питання, включно з роллю окремих депутатів. Окрім того, керуючий справами виконавчого комітету ЛМР має окремо перевірити дії посадових осіб виконавчих органів міськради, які могли бути причетними до ситуації.

Доручення Андрія Садового. Фото: скриеншот

"Маємо дати мешканцям чітку і вичерпну відповідь. Це питання на контролі", – підкреслив Садовий.

Питання планується винести на розгляд найближчого засідання профільної комісії. Крім того, до 23 травня 2025 року триватиме службова перевірка щодо дій структурних підрозділів міськради.

Також мер доручив організувати виїзне засідання виконавчого комітету безпосередньо на місці, аби вивчити ситуацію разом із мешканцями району.

Нагадаємо, нещодавно у Львові демонтували останній символ СРСР. Також мер Львова Андрій Садовий повідомив, куди перевезуть поховання з Пагорба Слави.