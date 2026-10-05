Прогноз погоды во Львове на 6 октября — Львовский гидрометцентр прогнозирует туман и заморозки

Люди в парке. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 6 октября, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. В регионе ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ночью и утром местами будет образовываться туман. Видимость во время тумана составит 200–500 метров. Ветер будет юго-западным, его скорость — 5–10 м/с.

Об этом сообщает Львовский гидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода на Львовщине 6 октября

Температура воздуха в области ночью составит+3...+8 °C тепла. В то же время на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки от 0 до 2 °C. Днём воздух прогреется до +18...+23 °C.

Во Львове также прогнозируют переменную облачность без осадков. В ночное и утреннее время город окутает туман, а температура ночью составит +5...+7 °C тепла.

Сообщение Львовского гидрометцентра. Фото: Львовский гидрометцентр

На поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до 2 °C. Днем во Львове температура повысится до +20...+22 °C. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

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Из-за ожидаемых заморозков и тумана Львовский гидрометцентр объявил желтый уровень опасности.

Сообщение Львовского гидрометцентра. Фото: Львовский гидрометцентр

Предупреждение будет действовать ночью и утром 6 октября.

Кроме того, на Львовщине прогнозируется чрезвычайный, 5-го класса, уровень пожарной опасности.

Прогноз пожарной опасности. Фото: Львовский гидрометцентр

Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания, в частности открытого огня.

Как сообщали Новини.LIVE, во Львове 4 октября вечером между молодым человеком и другими участниками возник конфликт на улице Шолом-Алейхема. Во время ссоры молодой человек угрожал применить оружие, после чего правоохранители начали проверку обстоятельств происшествия.

Как сообщали Новини.LIVE, в октябре для жителей Львова не будут вводиться новые изменения в стоимости основных коммунальных услуг и проезда. В то же время в городе продолжат действовать изменения в организации дорожного движения, которые ранее были согласованы для пяти участков.