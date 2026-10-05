Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Заморозки на ґрунті та до +23 °C: прогноз погоди для Львівщини на завтра

Заморозки на ґрунті та до +23 °C: прогноз погоди для Львівщини на завтра

Ua ru
5 жовтня 2026 17:33
Прогноз погоди у Львові на 6 жовтня — Львівський гідрометцентр прогнозує туман і заморозки
Люди в парку. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 6 жовтня, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. У регіоні очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Вночі та вранці місцями утворюватиметься туман. Видимість під час нього становитиме 200–500 метрів. Вітер буде південно-західним, його швидкість — 5–10 м/с.

Про це повідомляє Львівський гідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Реклама

Якою буде погода на Львівщині 6 жовтня

Температура повітря в області вночі становитиме +3...+8 °C тепла. Водночас на поверхні ґрунту та місцями в повітрі очікуються заморозки від 0 до 2 °C. Вдень повітря прогріється до +18...+23 °C.

У Львові також прогнозують мінливу хмарність без опадів. У нічний та ранковий час місто огорне туман, а температура вночі становитиме +5...+7 °C тепла.

Заморозки на ґрунті та до +23 °C: прогноз погоди для Львівщини на завтра - фото 1
Повідомлення Львівського гідрометцентру. Фото: Львівський гідрометцентр

На поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до 2 °C. Вдень у Львові температура підвищиться до +20...+22 °C. Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

Читайте також:

Через очікувані заморозки та туман Львівський гідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності. 

Заморозки на ґрунті та до +23 °C: прогноз погоди для Львівщини на завтра - фото 2
Повідомлення Львівського гідрометцентру. Фото: Львівський гідрометцентр

Попередження діятиме вночі та вранці 6 жовтня.

Крім того, на Львівщині прогнозують надзвичайний, 5-го класу, рівень пожежної небезпеки.

Заморозки на ґрунті та до +23 °C: прогноз погоди для Львівщини на завтра - фото 3
Прогноз пожежної небезпеки. Фото: Львівський гідрометцентр

Погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Львові 4 жовтня ввечері між хлопцем та іншими учасниками виник конфлікт на вулиці Шолом-Алейхема. Під час суперечки хлопець погрожував використати зброю, після чого правоохоронці розпочали перевірку обставин події.

Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні мешканцям Львова не запроваджуватимуть нових змін у вартості основних комунальних послуг і проїзду. Водночас у місті продовжать діяти оновлення дорожнього руху, які раніше погодили для п’яти ділянок.

Львів Укргідрометцентр туман заморозки Погода у Львові
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації