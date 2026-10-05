Прогноз погоди у Львові на 6 жовтня — Львівський гідрометцентр прогнозує туман і заморозки

Люди в парку. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 6 жовтня, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. У регіоні очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Вночі та вранці місцями утворюватиметься туман. Видимість під час нього становитиме 200–500 метрів. Вітер буде південно-західним, його швидкість — 5–10 м/с.

Про це повідомляє Львівський гідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода на Львівщині 6 жовтня

Температура повітря в області вночі становитиме +3...+8 °C тепла. Водночас на поверхні ґрунту та місцями в повітрі очікуються заморозки від 0 до 2 °C. Вдень повітря прогріється до +18...+23 °C.

У Львові також прогнозують мінливу хмарність без опадів. У нічний та ранковий час місто огорне туман, а температура вночі становитиме +5...+7 °C тепла.

Повідомлення Львівського гідрометцентру. Фото: Львівський гідрометцентр

На поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до 2 °C. Вдень у Львові температура підвищиться до +20...+22 °C. Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

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Через очікувані заморозки та туман Львівський гідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності.

Повідомлення Львівського гідрометцентру. Фото: Львівський гідрометцентр

Попередження діятиме вночі та вранці 6 жовтня.

Крім того, на Львівщині прогнозують надзвичайний, 5-го класу, рівень пожежної небезпеки.

Прогноз пожежної небезпеки. Фото: Львівський гідрометцентр

Погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Львові 4 жовтня ввечері між хлопцем та іншими учасниками виник конфлікт на вулиці Шолом-Алейхема. Під час суперечки хлопець погрожував використати зброю, після чого правоохоронці розпочали перевірку обставин події.

Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні мешканцям Львова не запроваджуватимуть нових змін у вартості основних комунальних послуг і проїзду. Водночас у місті продовжать діяти оновлення дорожнього руху, які раніше погодили для п’яти ділянок.