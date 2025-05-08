Какую заработную плату получили Садовый и его заместители в апреле

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Львовский городской совет опубликовал информацию о заработных платах городского головы и его заместителей. В апреле городской голова Андрей Садовый получил 77 920 грн основной заработной платы, а его премия составила 32 819 грн.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

Реклама

Читайте также:

Заработная плата депутатов Львова. Фото: Львовский городской совет

Какая заработная плата у заместителей Садового

Первого заместителя городского головы и заместителя по экономическому развитию Андрея Москаленко премировали на сумму почти 25 тысяч гривен. В целом его заработная плата составила 66 085 грн.

Заместитель городского головы по градостроительству Любомир Зубач получил премию в размере 29 373 гривны. Общая сумма за месяц составила 66 112 гривен.

Для заместителя городского головы по международному сотрудничеству Сергея Кираля была начислена премия в сумме 18 628 гривен. Материальная помощь составляет 86 731 гривну. Во время пребывания в командировке или участия в сессии ему начислили 30 775 гривен. Таким образом, его зарплата за апрель составила 137 126 гривен.

Управляющая делами исполнительного комитета Львовского городского совета Наталья Алексеева получила зарплату в сумме 51 784 грн, а также премию в размере 26 553 грн.

Управляющий делами исполнительного комитета Львовского городского совета Евгений Бойко получил зарплату в размере 62 240 грн. Премия — 21 104 грн. Надбавка за высокие достижения в труде — 24 540 гривен.

Заместитель городского головы по гуманитарным вопросам Ирина Кулинич получила заработную плату в размере 60 000 грн, а премия составила 19 540 грн.

Заместитель городского головы по вопросам доступности Ирина Маруняк получила 39 149 грн, а ее премия составила 13 458 грн.

Напомним, что, согласно декларации, мэр Львова Андрей Садовый в прошлом году заработал более 869 тысяч гривен, а его жена Екатерина Кит-Садовая — более 13 миллионов гривен.

Также народные депутаты обнародовали свои декларации о доходах, которые они получили в 2024 году. Некоторые избранники показали, что их зарплаты существенно выросли во время войны.