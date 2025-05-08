Яку заробітну плату отримали Садовий та його заступники у квітні

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН

Львівська міська рада опублікувала інформацію про заробітні плати міського голови та його заступників. У квітні міський голова Андрій Садовий отримав 77 920 грн основної заробітної плати, а його премія становила 32 819 грн.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

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Яка заробітна плата у заступників Садового

Першого заступника міського голови та заступника з економічного розвитку Андрія Москаленка преміювали на суму майже 25 тисяч гривень. Загалом його заробітна плата становила 66 085 грн.

Заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач отримав премію в розмірі 29 373 гривні. Загальна сума за місяць становила 66 112 гривень.

Для заступника міського голови з міжнародної співпраці Сергія Кіраля була нарахована премія у сумі 18 628 гривень. Матеріальна допомога становить 86 731 гривню. Під час перебування у відрядженні або участі в сесії йому нарахували 30 775 гривень. Таким чином, його зарплата за квітень — 137 126 гривень.

Керуюча справами виконавчого комітету Львівської міської ради Наталія Алєксєєва отримала зарплату у сумі 51 784 грн, а також премію в розмірі 26 553 грн.

Керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко отримав зарплату у розмірі 62 240 грн. Премія — 21 104. Надбавка за високі досягнення у праці — 24 540 гривень.

Заступниця міського голови з гуманітарних питань Ірина Кулинич отримала заробітну плату в розмірі 60 000 грн, а премія становила 19 540 грн.

Заступниця міського голови з питань доступності Ірина Маруняк отримала 39 149 грн, а її премія становила 13 458 грн.

Нагадаємо, що, згідно з декларацією, мер Львова Андрій Садовий минулого року заробив понад 869 тисяч гривень, а його дружина Катерина Кіт-Садова — понад 13 мільйонів гривень.

Також народні депутати оприлюднили свої декларації про доходи, які вони отримали у 2024 році. Деякі обранці показали, що їхні зарплати суттєво зросли під час війни.