Во Львове задержали мужчину, который сбывал наркотики

Задержание. Иллюстративное фото: drohobych-rada.gov.ua

Во Львове задержан мужчина, подозреваемый в распространении наркотиков. 40-летний львовянин, уже имеющий судимость, может быть осужден на срок до восьми лет за продажу метадона.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львова в понедельник, 2 сентября.

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Детали дела

Подозреваемый продавал метадон наркозависимым жителям города методом "из рук в руки". Правоохранители задокументировали несколько фактов продажи наркотиков и задержали преступника во время очередной продажи на улице Чукарина.

Задержание. Фото: полиция Львова

Что угрожает подозреваемому

Следственные органы возбудили уголовное производство за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств или психотропных веществ. Наказание для подозреваемого может составить от четырех до восьми лет заключения.