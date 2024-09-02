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Сбывал наркотики — во Львове полиция задержала мужчину

2 сентября 2024 19:11
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Во Львове задержали мужчину, который сбывал наркотики
Задержание. Иллюстративное фото: drohobych-rada.gov.ua
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Во Львове задержан мужчина, подозреваемый в распространении наркотиков. 40-летний львовянин, уже имеющий судимость, может быть осужден на срок до восьми лет за продажу метадона.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львова в понедельник, 2 сентября.

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Детали дела

Подозреваемый продавал метадон наркозависимым жителям города методом "из рук в руки". Правоохранители задокументировали несколько фактов продажи наркотиков и задержали преступника во время очередной продажи на улице Чукарина.

Задержание. Фото: полиция Львова
Задержание. Фото: полиция Львова

Что угрожает подозреваемому

Следственные органы возбудили уголовное производство за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств или психотропных веществ. Наказание для подозреваемого может составить от четырех до восьми лет заключения.

Сообщение полиции Львова. Фото: скриншот
Сообщение полиции Львова. Фото: скриншот

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