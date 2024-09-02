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Збував наркотики — у Львові поліція затримала чоловіка

2 вересня 2024 19:11
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
У Львові затримали чоловіка, який збував наркотики
Затримання. Ілюстративне фото: drohobych-rada.gov.ua
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У Львові затримано чоловіка, якого підозрюють у розповсюдженні наркотиків. 40-річний львів'янин, який вже має судимість, може бути засуджений на строк до восьми років за продаж метадону.

Про це повідомила пресслужба поліції Львову у понеділок, 2 вересня.

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Деталі справи

Підозрюваний продавав метадон наркозалежним мешканцям міста методом "з рук в руки". Правоохоронці задокументували кілька фактів продажу наркотиків і затримали злочинця під час чергового продажу на вулиці Чукаріна.

Затримання. Фото: поліція Львову
Затримання. Фото: поліція Львову

Що загрожує підозрюваному

Слідчі органи порушили кримінальне провадження за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут наркотичних засобів чи психотропних речовин. Покарання для підозрюваного може скласти від чотирьох до восьми років ув'язнення. 

Допис поліції Львову. Фото: скриншот
Допис поліції Львову. Фото: скриншот

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наркотики Львів поліція наркоторгівля Львівська область Нацполіція затримання

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