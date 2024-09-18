У Львові згорів кінотеатр Дзвін — фоторепортаж

У Львові підпалили кінотеатр "Дзвін" — з'явилися кадри наслідків пожежі
18 вересня 2024 16:47
Наслідки пожежі в кінотеатрі Дзвін у Львові. Фото: Новини.LIVE
У середу, 18 вересня, у Львові підпалили кінотеатр "Дзвін" на вулиці Шептицьких. Внаслідок пожежі будівля повністю згоріла.
Про це повідомили кореспонденти Новини.LIVE.
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У Львові підпалили кінотеатр
Нагадаємо, 18 вересня сталося загоряння будівлі кінотеатру "Дзвін", розташованого на вулиці Шептицьких. Площа пожежі становила близько 400 квадратних метрів. Вогонь охопив дах і приміщення будівлі, яке згоріло повністю. Рятувальники ліквідували полум’я, постраждалих внаслідок інциденту немає.
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Наслідки підпалу кінотеатру Дзвін. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки пожежі в кінотеатрі у Львові. Фото: Новини.LIVE
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Згорівша будівля кінотеатру Дзвін. Фото: Новини.LIVE
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Згорівша будівля кінотеатру у Львові. Фото: Новини.LIVE
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Пожежник. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки пожежі в кінотеатрі. Фото: Новини.LIVE
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