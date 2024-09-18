У Львові згорів кінотеатр Дзвін — фоторепортаж

Наслідки пожежі в кінотеатрі Дзвін у Львові. Фото: Новини.LIVE

У середу, 18 вересня, у Львові підпалили кінотеатр "Дзвін" на вулиці Шептицьких. Внаслідок пожежі будівля повністю згоріла.

Про це повідомили кореспонденти Новини.LIVE.

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Нагадаємо, 18 вересня сталося загоряння будівлі кінотеатру "Дзвін", розташованого на вулиці Шептицьких. Площа пожежі становила близько 400 квадратних метрів. Вогонь охопив дах і приміщення будівлі, яке згоріло повністю. Рятувальники ліквідували полум’я, постраждалих внаслідок інциденту немає.