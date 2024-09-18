Во Львове сгорел кинотеатр Дзвин — фоторепортаж

Во Львове подожгли кинотеатр "Дзвин" — появились кадры последствий пожара
18 сентября 2024 16:47
Последствия пожара в кинотеатре Дзвин во Львове. Фото: Новини.LIVE
В среду, 18 сентября, во Львове подожгли кинотеатр "Дзвин" на улице Шептицких. В результате пожара здание полностью сгорело.
Об этом сообщили корреспонденты Новини.LIVE.
Читайте также:
Во Львове подожгли кинотеатр
Напомним, 18 сентября произошло возгорание здания кинотеатра "Дзвин", расположенного на улице Шептицких. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Огонь охватил крышу и помещение сгоревшего полностью здания. Спасатели ликвидировали пламя, пострадавших в результате инцидента нет.
-
Последствия поджога кинотеатра Дзвин. Фото: Новини.LIVE
-
Последствия пожара во Львове. Фото: Новини.LIVE
-
Сгоревшее здание кинотеатра Дзвин. Фото: Новини.LIVE
-
Сгоревшее здание кинотеатра во Львове. Фото: Новини.LIVE
-
Пожарный. Фото: Новини.LIVE
-
Последствия пожара в кинотеатре Фото: Новини.LIVE
1/66
Читайте Новини.LIVE!