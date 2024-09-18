Во Львове сгорел кинотеатр Дзвин — фоторепортаж

Последствия пожара в кинотеатре Дзвин во Львове. Фото: Новини.LIVE

В среду, 18 сентября, во Львове подожгли кинотеатр "Дзвин" на улице Шептицких. В результате пожара здание полностью сгорело.

Об этом сообщили корреспонденты Новини.LIVE.

Читайте также:

Во Львове подожгли кинотеатр

Напомним, 18 сентября произошло возгорание здания кинотеатра "Дзвин", расположенного на улице Шептицких. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Огонь охватил крышу и помещение сгоревшего полностью здания. Спасатели ликвидировали пламя, пострадавших в результате инцидента нет.