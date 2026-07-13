Вбивство Парубія: обвинуваченому продовжили запобіжний захід
У Франківському райсуді Львова ухвалили рішення продовжувати запобіжний захід Михайлу Сцельнікову, обвинуваченому у вбивстві Андрія Парубія. Під вартою він перебуватиме до 10 вересня без права внесення застави.
Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака із залу суду у понеділок, 13 липня.
Михайло Сцельніков залишилиться під вартою
Із клопотанням про продовження цього запобіжного заходу для обвинуваченого у вбивстві Андрія Парубія виступив прокурор. Суд задовольнив його, тому Сцельніков перебуватиме в СІЗО ще щонайменше два місяці.
Що заявляв Сцельніков у залі суду
Сцельніков повідомив, що на початковому етапі розглядав варіант убивства Парубія із застосуванням вибухового пристрою із дистанційним підривом. За його словами, у нього були електродетонатори, а виготовлення вибухового пристрою не становило труднощів.
Від цього варіанту обвинувачений відмовився через загрозу для сторонніх осіб, адже автомобіль могли залишити поблизу дитячого садка або трамвайних колій.
У підсумку Сцельніков обрав використання вогнепальної зброї, попри те, що це становило більший ризик для нього самого.
Як писали Новини.LIVE, 8 липня у Франківському районному суді Львова розглянули відео з ділянок лісу, де знайшли докази у справі вбивства Андрія Парубія. Зокрема, обвинувачений намагався втопити свій велосипед у Винниківському лісі.
Раніше Франківський районний суд Львова постановив тимчасово призупинити виплату частини одноразової грошової допомоги батькові загиблого військовослужбовця Михайла Сцельнікова в межах розгляду справи про вбивство Андрія Парубія.
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