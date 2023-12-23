Відомо про ще одну жертву — нові подробиці про наслідки витоку газу у Львові

Працівники ДСНС розбирають завали на місці вибуху газу у Львові. Фото: ДСНС

У суміжному будинку, поруч із яким стався вибух у Львові 23 грудня, знайшли тіло загиблої жінки. Їй було 70 років.

Про це повідомляє мер Львова Андрій Садовий.

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"У суміжному будинку знайшли тіло загиблої жінки близько 70 років. Причина смерті зʼясовується", — зазначив Садовий.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Львова Андрія Садового

Нагадаємо, що внаслідок вибуху газу на вулиці Княгині Ольги у Львові під завалами знайшли загиблого чоловіка віком 45-50 років.

Також ми повідомляли, що на місці вибуху у Львові загинула жінка. Також відомо, що отримали травми ще четверо людей, їх госпіталізували до лікарні.

Додамо, що міський голова Львова Андрій Садовий оприлюднив фото з місця вибуху у житловому будинку. За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу.