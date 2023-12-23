Внаслідок вибуху у Львові загинула людина

Ліквідація наслідків вибуху у Львові. Фото: ДСНС

На місці вибуху у приватному будинку у Львові загинула жінка. Також відомо, що отримали травми ще четверо людей, їх госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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"Станом на 22:25 ДСНС з-під завалу врятовано двох осіб, з них одна дитина. Виявлено тіло жінки", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що з місця події до лікарні госпіталізовано чотирьох осіб, з них дві дитини.

Нагадаємо, у Львові, у будинку на вулиці Княгині Ольги, ввечері 23 грудня вибухнув газ. Наразі на місці події працюють усі екстрені служби.

У ДСНС повідомили, що з-під завалів будинку врятували дитину.