В результате взрыва во Львове погиб человек
На месте взрыва в частном доме погибла женщина. Также известно, что получили травмы еще четыре человека, их госпитализировали в больницу.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Обновлена информация о последствиях взрыва во Львове
"По состоянию на 22:25 ГСЧС из-под завалов спасены два человека, из них один ребенок. Обнаружено тело женщины", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что с места происшествия в больницу госпитализированы четыре человека, из них два ребенка.
Напомним, во Львове, в доме на улице Княгини Ольги, вечером 23 декабря взорвался газ. В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы.
В ГСЧС сообщили, что из-под завалов дома спасли ребенка.
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