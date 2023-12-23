В результате взрыва во Львове погиб человек

Ликвидация последствий взрыва во Львове. Фото: ГСЧС

На месте взрыва в частном доме погибла женщина. Также известно, что получили травмы еще четыре человека, их госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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"По состоянию на 22:25 ГСЧС из-под завалов спасены два человека, из них один ребенок. Обнаружено тело женщины", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что с места происшествия в больницу госпитализированы четыре человека, из них два ребенка.

Напомним, во Львове, в доме на улице Княгини Ольги, вечером 23 декабря взорвался газ. В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы.

В ГСЧС сообщили, что из-под завалов дома спасли ребенка.