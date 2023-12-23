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Вибух газу у Львові — Садовий повідомив про ще одного загиблого

23 грудня 2023 23:23
оновлено: 23:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибух газу у Львові — Садовий повідомив про ще одного загиблого
Працівники ДСНС працюють на місці вибуху у Львові. Фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Внаслідок вибуху газу на вулиці  Княгині Ольги у Львові сьогодні, 23 грудня, під завалами знайшли ще одного загиблого. Йдеться про чоловіка віком 45-50 років.

Про це повідомляє мер Львова Андрій Садовий.

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Зазначається, що під завалами знайшли тіло чоловіка, приблизний вік якого 45-50 років.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Львова Андрія Садового
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Львова Андрія Садового

Нагадаємо, що у Львові, в будинку на вулиці Княгині Ольги, вибухнув газ. Наразі на місці події залучені усі екстрені служби.

Також ми повідомляли, що міський голова Львова Андрій Садовий оприлюднив фото з місця вибуху у житловому будинку. За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу. 

Додамо, що на місці вибуху у Львові загинула жінка. Також відомо, що отримали травми ще четверо людей, їх госпіталізували до лікарні. 

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