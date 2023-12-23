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Взрыв газа во Львове — Садовый сообщил о еще одном погибшем

23 декабря 2023 23:23
обновлено: 23:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрыв газа во Львове — Садовый сообщил о еще одном погибшем
Сотрудники ГСЧС работают на месте взрыва во Львове. Фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В результате взрыва газа на улице Княгини Ольги во Львове сегодня, 23 декабря, под завалами нашли еще одного погибшего. Речь идет о мужчине в возрасте 45-50 лет.

Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовый.

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Отмечается, что под завалами нашли тело мужчины, примерный возраст которого 45-50 лет.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Львова Андрея Садового
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Львова Андрея Садового

Напомним, что во Львове, в доме по улице Княгини Ольги, взорвался газ. На месте происшествия привлечены все экстренные службы.

Также мы сообщали, что мэр Львова Андрей Садовый обнародовал фото с места взрыва в жилом доме. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

На месте взрыва во Львове погибла женщина. Также известно, что получили травмы еще четыре человека, их госпитализировали в больницу.

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