Взрыв газа во Львове — Садовый сообщил о еще одном погибшем

Сотрудники ГСЧС работают на месте взрыва во Львове. Фото: ГСЧС

В результате взрыва газа на улице Княгини Ольги во Львове сегодня, 23 декабря, под завалами нашли еще одного погибшего. Речь идет о мужчине в возрасте 45-50 лет.

Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовый.

Читайте также:

Что известно о погибших в результате взрыва газа во Львове

Отмечается, что под завалами нашли тело мужчины, примерный возраст которого 45-50 лет.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Львова Андрея Садового

Напомним, что во Львове, в доме по улице Княгини Ольги, взорвался газ. На месте происшествия привлечены все экстренные службы.

Также мы сообщали, что мэр Львова Андрей Садовый обнародовал фото с места взрыва в жилом доме. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

На месте взрыва во Львове погибла женщина. Также известно, что получили травмы еще четыре человека, их госпитализировали в больницу.