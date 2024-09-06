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Впали "Шахеди" та здійнялася пожежа — мер Львова про наслідки нічної атаки РФ

6 вересня 2024 05:12
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Під Львовом 6 вересня пожежа, впали Шахеди росіян, повідомив Садовий
Пожежа вночі. Ілюстративне фото: informator.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

В ніч з 5 на 6 вересня, поблизу Львівської громади здійнялась пожежа. Причиною стало падіння "Шахедів" під час нічної атаки РФ.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.

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Він зазначив, що поблизу Малехова горять складські приміщення. На місці вже працюють рятувальники та мужньо виконують свою роботу. Інформації щодо постраждалих поки немає.

"На території нашої громади цього разу все спокійно. Вкотре дякуємо силам ППО", — написав Садовий.

Зазначимо, що у Повітряних силах ЗСУ вночі попереджали, що на Львів летять ворожі ударні безпілотники. Зокрема, у Львівській ОВА повідомляли про роботу ППО по ворожих цілях.

Станом на п'яту ранку ворожі БпЛА у деяких областях України ще досі фіксують.

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