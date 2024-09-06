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Упали "Шахеды" и возник пожар — мэр Львова о последствиях ночной атаки РФ

6 сентября 2024 05:12
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Под Львовом 6 сентября пожар, упали Шахеды россиян, сообщил Садовый.
Пожар в ночное время. Иллюстративное фото: informator.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В ночь с 5 на 6 сентября, вблизи Львовской общины случился пожар. Причиной послужило падение "Шахедов" во время ночной атаки РФ.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что вблизи Малехова горят складские помещения. На месте уже работают спасатели и мужественно выполняют свою работу. Информации о пострадавших пока нет.

"На территории нашей общины на этот раз все спокойно. Еще раз благодарим силы ПВО", — написал Садовый.

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ ночью предупреждали, что во сторону Львова летят вражеские ударные беспилотники. В частности, во Львовской ОВА сообщали о работе ПВО по целям врага.

По состоянию на пять утра вражеские БпЛА до сих пор фиксируют в некоторых областях Украины.

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