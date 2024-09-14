У Львові 15 вересня проведуть масовий забіг - гроші передадуть на потреби ТрО

Забіг. Фото: Львівська міська рада

У Львові у неділю, 15 вересня, проведуть масовий забіг "Meest Run the World. Львівська десятка". Під час нього деякі вулиці міста перекриють для руху транспорту.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

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У Львові завтра відбудеться масовий забіг "Meest Run the World. Львівська десятка" та Чемпіонат України з бігу по шосе на 10 та 5 кілометрів.

Крім того, планується благодійний забіг на 1 км, метою якого є збір коштів на засоби РЕБ для 125 та 103 окремих бригад ТрО.

"На час забігів деякі вулиці будуть закриті для руху транспорту, а частина маршрутів громадського транспорту тимчасово курсуватиме зі змінами", — йдеться у повідомленні.

Водночас організатори заходів запрошують долучатись учасників бойових дій та осіб з інвалідністю — для них участь є безплатною.

Через забіги завтра з 8:40 до 11:00 тимчасово закриють для руху транспорту такі ділянки:

проспект Свободи;

одна смуга проспекту В. Чорновола у напрямі від центру міста;

вулиця В. Липинського до вулиці Б.Хмельницького в обох напрямах.

При цьому кільця на проспекті Чорновола та на вулиці Хмельницького будуть відкриті для руху транспорту.

А автобусні маршрути, які їдуть цими вулицями, будуть тимчасово змінені. Також за зміненими маршрутами рухатимуться трамваї №1, №2, №6 та №9, а рух тролейбусів № 33 та трамваїв №7 буде призупинений до 11:00.