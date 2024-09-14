Во Львове 15 сентября проведут массовый забег – деньги передадут на нужды ТрО

Завтра во Львове состоится забег — в горсовете предупредили о перекрытии улиц
Во Львове в воскресенье, 15 сентября, проведут массовый забег "Meest Run the World. Львівська десятка". Во время него некоторые улицы города будут перекрыты для движения транспорта.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета .
Забег во Львове 15 сентября
Во Львове завтра состоится массовый забег "Meest Run the World. Львівська десятка" и Чемпионат Украины по бегу по шоссе на 10 и 5 километров.
Кроме того, планируется благотворительный забег на 1 км, целью которого является сбор средств на средства РЭБ для 125 и 103 отдельных бригад ТрО.
"На время забегов некоторые улицы будут закрыты для движения транспорта, а часть маршрутов общественного транспорта будет временно курсировать с изменениями", — говорится в сообщении.
В то же время организаторы мероприятий приглашают присоединиться участников боевых действий и людей с инвалидностью — для них участие бесплатно.
Из-за забегов завтра с 8:40 до 11:00 временно закроют для движения транспорта следующие участки:
- проспект Свободы;
- одна полоса проспекта В. Чорновола в направлении центра города;
- улица В. Липинского до улицы Б. Хмельницкого в обоих направлениях.
При этом кольца на проспекте Чорновола и улицы Хмельницкого будут открыты для движения транспорта.
А автобусные маршруты, которые едут по этим улицам, будут временно изменены. Также по измененным маршрутам будут двигаться трамваи №1, №2, №6 и №9, а движение троллейбусов №33 и трамваев №7 будет приостановлено до 11:00.
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