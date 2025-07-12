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Головна Львів Атака РФ пошкодила корпуси Львівської політехніки

Атака РФ пошкодила корпуси Львівської політехніки

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 12:18
Внаслідок атаки постраждала Львівська політехніка - у корпусах вибиті вікна
Будинок у Львові, який постраждав від обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Російські війська в ніч проти суботи, 12 липня, обстріляли Львів. Внаслідок атаки пошкоджено корпуси Львівської політехніки.

Про це повідомила ректорка Наталія Шаховська у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Марті Байдаці.

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Атака на Львів 12 липня

За словами Шаховської, у Львівській політехніці постраждали три корпуси. Найбільше з них — п'ятий, в якому вибито близько 100 вікон.

Також перший корпус, в якому вилетіло близько 15 вікон, і четвертий корпус — близько 10 вікон. 

Крім того, постраждали аудиторії навчального закладу.

Нагадаємо, через удари Росії по Львову зафіксовано пошкодження будинків й автомобілів.

За словами голови ОВА Максима Козицького, внаслідок атаки пошкоджені два промислові об'єкти у Львові —  там сталися загоряння.

Львів обстріли Університет війна в Україні атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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