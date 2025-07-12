Внаслідок атаки постраждала Львівська політехніка - у корпусах вибиті вікна

Будинок у Львові, який постраждав від обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Російські війська в ніч проти суботи, 12 липня, обстріляли Львів. Внаслідок атаки пошкоджено корпуси Львівської політехніки.

Про це повідомила ректорка Наталія Шаховська у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Марті Байдаці.

Реклама

Читайте також:

Атака на Львів 12 липня

За словами Шаховської, у Львівській політехніці постраждали три корпуси. Найбільше з них — п'ятий, в якому вибито близько 100 вікон.

Також перший корпус, в якому вилетіло близько 15 вікон, і четвертий корпус — близько 10 вікон.

Крім того, постраждали аудиторії навчального закладу.

Нагадаємо, через удари Росії по Львову зафіксовано пошкодження будинків й автомобілів.

За словами голови ОВА Максима Козицького, внаслідок атаки пошкоджені два промислові об'єкти у Львові — там сталися загоряння.