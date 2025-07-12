Внаслідок атаки постраждала Львівська політехніка - у корпусах вибиті вікна

Атака РФ пошкодила корпуси Львівської політехніки
Російські війська в ніч проти суботи, 12 липня, обстріляли Львів. Внаслідок атаки пошкоджено корпуси Львівської політехніки.
Про це повідомила ректорка Наталія Шаховська у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Марті Байдаці.
Атака на Львів 12 липня
За словами Шаховської, у Львівській політехніці постраждали три корпуси. Найбільше з них — п'ятий, в якому вибито близько 100 вікон.
Також перший корпус, в якому вилетіло близько 15 вікон, і четвертий корпус — близько 10 вікон.
Крім того, постраждали аудиторії навчального закладу.
Нагадаємо, через удари Росії по Львову зафіксовано пошкодження будинків й автомобілів.
За словами голови ОВА Максима Козицького, внаслідок атаки пошкоджені два промислові об'єкти у Львові — там сталися загоряння.
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