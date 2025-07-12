В результате атаки пострадала Львовская политехника - в корпусах выбиты окна

Дом во Львове, который пострадал от обстрела. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Российские войска в ночь на субботу, 12 июля, обстреляли Львов. В результате атаки повреждены корпуса Львовской политехники.

Об этом сообщила ректор Наталья Шаховская в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Марте Байдаке.

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Атака на Львов 12 июля

По словам Шаховской, во Львовской политехнике пострадали три корпуса. Больше всего из них — пятый, в котором выбито около 100 окон.

Также первый корпус, в котором вылетело около 15 окон, и четвертый корпус — около 10 окон.

Кроме того, пострадали аудитории учебного заведения.

Напомним, из-за ударов России по Львову зафиксированы повреждения домов и автомобилей.

По словам главы ОВА Максима Козицкого, в результате атаки повреждены два промышленных объекта во Львове — там произошли возгорания.