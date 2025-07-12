В результате атаки пострадала Львовская политехника - в корпусах выбиты окна

Атака РФ повредила корпуса Львовской политехники
Российские войска в ночь на субботу, 12 июля, обстреляли Львов. В результате атаки повреждены корпуса Львовской политехники.
Об этом сообщила ректор Наталья Шаховская в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Марте Байдаке.
Атака на Львов 12 июля
По словам Шаховской, во Львовской политехнике пострадали три корпуса. Больше всего из них — пятый, в котором выбито около 100 окон.
Также первый корпус, в котором вылетело около 15 окон, и четвертый корпус — около 10 окон.
Кроме того, пострадали аудитории учебного заведения.
Напомним, из-за ударов России по Львову зафиксированы повреждения домов и автомобилей.
По словам главы ОВА Максима Козицкого, в результате атаки повреждены два промышленных объекта во Львове — там произошли возгорания.
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