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Головна Львів Бабине літо охопить Львів: прогноз погоди на завтра

Бабине літо охопить Львів: прогноз погоди на завтра

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7 жовтня 2026 21:45
Бабине літо у Львові: прогноз погоди на 8 жовтня
Люди гуляють в парку під час сонячної осінньої погоди. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Львові та на Львівщині 8 жовтня очікується тепла погода. На більшій частині області опадів не буде, однак увечері місцями можливий невеликий дощ. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман, а в області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Якою буде погода на Львівщині 8 жовтня

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 8 жовтня погоду визначатиме теплий сектор циклону над північчю Західної Європи.

У Львівській області прогнозують мінливу хмарність. Без опадів буде більшу частину дня, лише ввечері місцями очікується невеликий дощ. Вночі та вранці можливий слабкий туман.

Вітер буде південним, зі швидкістю 9–14 м/с. Температура вночі становитиме +5…+10 °С, а вдень повітря прогріється до +21…+26 °С.

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Погода у Львові 8 жовтня

У Львові також очікується мінлива хмарність та без опадів. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман.

Вітер буде південним, зі швидкістю 9–14 м/с. Вночі температура становитиме +7…+9 °С, а вдень повітря прогріється до +23…+25 °С.

На Львівщині прогнозують надзвичайну пожежну небезпеку

У четвер, 8 жовтня, у Львівській області очікується надзвичайна, п'ятого класу, пожежна небезпека.

Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню.

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Скриншот повідомлення Львівського регіонального центру з гідрометеорології/Facebook

Новини Львова

Новини.LIVE інформували, що в Україні стартували зйомки повнометражного документального true crime-фільму "Її три дієслова" про вбивство Ірини Фаріон. Стрічка досліджуватиме обставини злочину, судовий процес, цифрові сліди та роль мови у формуванні намірів. Для фільму також використають близько 13 годин архівних матеріалів, які режисер Юрій Двіжон записав із Фаріон у 2022 році.

Новини.LIVE писали, що у Львові ввечері 4 жовтня стався конфлікт на вулиці Шолом-Алейхема, під час якого хлопець погрожував застосувати зброю. Поліція отримала повідомлення про інцидент близько 22:20. Правоохоронці встановлюють усіх причетних та з’ясовують обставини конфлікту.

Новини.LIVE повідомляли, що на Львівщині вантажівка MAN наїхала на зубра європейського, який занесений до Червоної книги України. Тварина раптово вибігла на дорогу з лісу та загинула на місці, а автомобіль отримав пошкодження. Загиблий зубр був частиною Лопатинської субпопуляції, яка станом на початок 2026 року налічувала 135 особин.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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