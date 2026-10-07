Бабине літо у Львові: прогноз погоди на 8 жовтня

Люди гуляють в парку під час сонячної осінньої погоди. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Львові та на Львівщині 8 жовтня очікується тепла погода. На більшій частині області опадів не буде, однак увечері місцями можливий невеликий дощ. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман, а в області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Якою буде погода на Львівщині 8 жовтня

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 8 жовтня погоду визначатиме теплий сектор циклону над північчю Західної Європи.

У Львівській області прогнозують мінливу хмарність. Без опадів буде більшу частину дня, лише ввечері місцями очікується невеликий дощ. Вночі та вранці можливий слабкий туман.

Вітер буде південним, зі швидкістю 9–14 м/с. Температура вночі становитиме +5…+10 °С, а вдень повітря прогріється до +21…+26 °С.

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Погода у Львові 8 жовтня

У Львові також очікується мінлива хмарність та без опадів. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман.

Вітер буде південним, зі швидкістю 9–14 м/с. Вночі температура становитиме +7…+9 °С, а вдень повітря прогріється до +23…+25 °С.

На Львівщині прогнозують надзвичайну пожежну небезпеку

У четвер, 8 жовтня, у Львівській області очікується надзвичайна, п'ятого класу, пожежна небезпека.

Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню.

Скриншот повідомлення Львівського регіонального центру з гідрометеорології/Facebook

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