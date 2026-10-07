Бабье лето во Львове: прогноз погоды на 8 октября

Люди гуляют в парке в солнечную осеннюю погоду. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во Львове и на Львовщине 8 октября ожидается теплая погода. На большей части области осадков не будет, однако вечером местами возможен небольшой дождь. Ночью и утром прогнозируется слабый туман, а в области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Какая будет погода во Львовской области 8 октября

По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, 8 октября погоду будет определять тёплый сектор циклона над севером Западной Европы.

Во Львовской области прогнозируется переменная облачность. Большую часть дня будет без осадков, только вечером местами ожидается небольшой дождь. Ночью и утром возможен слабый туман.

Ветер будет южным, со скоростью 9–14 м/с. Температура ночью составит +5…+10 °С, а днем воздух прогреется до +21…+26 °С.

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Погода во Львове 8 октября

Во Львове также ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Ночью и утром прогнозируется слабый туман.

Ветер будет южный, со скоростью 9–14 м/с. Ночью температура составит +7…+9 °С, а днем воздух прогреется до +23…+25 °С.

На Львовщине прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность

В четверг, 8 октября, во Львовской области ожидается чрезвычайная, пятого класса, пожарная опасность.

Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания, в частности открытого огня.

Скриншот сообщения Львовского регионального центра по гидрометеорологии/Facebook

Новости Львова

Новини.LIVE сообщали, что в Украине начались съемки полнометражного документального фильма в жанре true crime "Ее три глагола" об убийстве Ирины Фарион. Фильм будет исследовать обстоятельства преступления, судебный процесс, цифровые следы и роль языка в формировании намерений. Для фильма также будут использованы около 13 часов архивных материалов, которые режиссер Юрий Движон записал с Фарион в 2022 году.

Новини.LIVE также сообщали, что во Львове вечером 4 октября произошел конфликт на улице Шолом-Алейхема, во время которого молодой человек угрожал применить оружие. Полиция получила сообщение об инциденте около 22:20. Правоохранители устанавливают всех причастных и выясняют обстоятельства конфликта.

Новини.LIVE писалии, что во Львовской области грузовик MAN наехал на европейского зубра, занесенного в Красную книгу Украины. Животное внезапно выбежало на дорогу из леса и погибло на месте, а автомобиль получил повреждения. Погибший зубр входил в Лопатинскую субпопуляцию, которая по состоянию на начало 2026 года насчитывала 135 особей.