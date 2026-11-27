Енергетики. Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла у Львові діятимуть сьогодні, 27 листопада. Деякі споживачі будуть без електроенергії загально шість годин. Причиною запроваджень обмежень є наслідки російських ударів по енергосистемі.

Про це повідомила пресслужба Львівобленерго, передає Новини.LIVE.

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Графіки відключень світла у Львові 27 листопада

Сьогодні діють такі графіки обмеження споживання електроенергії:

1.1 — світла не буде з 21:00 по 24:00;

1.2 — з 14:00 по 17:30;

2.1 — з 08:00 по 10:30;

2.2 — з 08:00 по 10:30;

3.1 — з 10:30 по 14:00;

3.2 — з 10:30 по 14:00;

4.1 — з 17:30 по 20:00;

4.2 — з 08:00 по 10:30, з 14:00 по 17:30;

5.1 — з 10:30 по 14:00;

5.2 — з 17:30 по 21:00;

6.1 — з 14:00 по 17:30;

6.2 — з 17:30 по 20:00.

Графіки погодинних обмежень світла у Львові 27 листопада. Фото: Львівобленерго

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Як писали Новини.LIVE, 27 листопада у Львові та області очікується хмарна погода. Синоптики прогнозують мокрий сніг. Крім того, на дорогах можлива ожеледиця.

А у грудні мешканці Львова продовжать платити комунальні платіжки та за проїзд в громадському транспорті за чинними тарифами. Подорожчання не передбачається.

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