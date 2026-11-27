Без світла до шести годин: графіки відключень у Львові на сьогодні
Графіки відключень світла у Львові діятимуть сьогодні, 27 листопада. Деякі споживачі будуть без електроенергії загально шість годин. Причиною запроваджень обмежень є наслідки російських ударів по енергосистемі.
Про це повідомила пресслужба Львівобленерго, передає Новини.LIVE.
Графіки відключень світла у Львові 27 листопада
Сьогодні діють такі графіки обмеження споживання електроенергії:
- 1.1 — світла не буде з 21:00 по 24:00;
- 1.2 — з 14:00 по 17:30;
- 2.1 — з 08:00 по 10:30;
- 2.2 — з 08:00 по 10:30;
- 3.1 — з 10:30 по 14:00;
- 3.2 — з 10:30 по 14:00;
- 4.1 — з 17:30 по 20:00;
- 4.2 — з 08:00 по 10:30, з 14:00 по 17:30;
- 5.1 — з 10:30 по 14:00;
- 5.2 — з 17:30 по 21:00;
- 6.1 — з 14:00 по 17:30;
- 6.2 — з 17:30 по 20:00.
Львів — останні новини
Як писали Новини.LIVE, 27 листопада у Львові та області очікується хмарна погода. Синоптики прогнозують мокрий сніг. Крім того, на дорогах можлива ожеледиця.
А у грудні мешканці Львова продовжать платити комунальні платіжки та за проїзд в громадському транспорті за чинними тарифами. Подорожчання не передбачається.
А 24 листопада Галицький районний суд ухвалив рішення залишити під вартою Ірину Саветіну, яку обвинувачують у вчиненні теракту в центрі Львова у ніч проти 22 лютого.