Энергетики. Фото: ДТЭК

Графики отключений электроэнергии во Львове будут действовать сегодня, 27 ноября. Некоторые потребители останутся без электроэнергии в общей сложности на шесть часов. Причиной введения ограничений являются последствия российских ударов по энергосистеме.

Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго, передает Новини.LIVE.

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Графики отключений света во Львове 27 ноября

Сегодня действуют следующие графики ограничения потребления электроэнергии:

1.1 — света не будет с 21:00 до 24:00;

1.2 — с 14:00 до 17:30;

2.1 — с 08:00 до 10:30;

2.2 — с 08:00 до 10:30;

3.1 — с 10:30 до 14:00;

3.2 — с 10:30 до 14:00;

4.1 — с 17:30 до 20:00;

4.2 — с 08:00 до 10:30, с 14:00 до 17:30;

5.1 — с 10:30 до 14:00;

5.2 — с 17:30 до 21:00;

6.1 — с 14:00 до 17:30;

6.2 — с 17:30 до 20:00.

Графики почасовых ограничений электроснабжения во Львове 27 ноября. Фото: Львовоблэнерго

Львов — последние новости

Как писали Новини.LIVE, 27 ноября во Львове и области ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют мокрый снег. Кроме того, на дорогах возможен гололед.

А в декабре жители Львова продолжат оплачивать коммунальные счета и проезд в общественном транспорте по действующим тарифам. Подорожания не предвидится.

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