Без света до шести часов: графики отключений во Львове на сегодня
Графики отключений электроэнергии во Львове будут действовать сегодня, 27 ноября. Некоторые потребители останутся без электроэнергии в общей сложности на шесть часов. Причиной введения ограничений являются последствия российских ударов по энергосистеме.
Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго, передает Новини.LIVE.
Графики отключений света во Львове 27 ноября
Сегодня действуют следующие графики ограничения потребления электроэнергии:
- 1.1 — света не будет с 21:00 до 24:00;
- 1.2 — с 14:00 до 17:30;
- 2.1 — с 08:00 до 10:30;
- 2.2 — с 08:00 до 10:30;
- 3.1 — с 10:30 до 14:00;
- 3.2 — с 10:30 до 14:00;
- 4.1 — с 17:30 до 20:00;
- 4.2 — с 08:00 до 10:30, с 14:00 до 17:30;
- 5.1 — с 10:30 до 14:00;
- 5.2 — с 17:30 до 21:00;
- 6.1 — с 14:00 до 17:30;
- 6.2 — с 17:30 до 20:00.
Львов — последние новости
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