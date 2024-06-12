Під Львовом стріляли у кримінального авторитета

Речові доказі на місці стрілянини. Фото: поліція Львівщни

У Львівській області правоохоронці вживають всіх необхідних заходів для затримання зловмисника, який відкрив вогонь по автомобілю "BМW". Внаслідок цього інциденту поранення отримав водій автомобіля.

Про це повідомили у поліції Львівської області у середу, 12 червня.

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Внаслідок події вогнепальні поранення отримав водій автомобіля "BМW". Наразі його госпіталізували.

"Сьогодні, 12 червня, близько 11.00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину, що сталась у селі Сокільники, Львівського району", — повідомили у поліції.

Правоохоронці повідомили, що на місці події працюють оперативники карного розшуку, слідчі, криміналісти та співробітники інших служб та підрозділів Львівської поліції.

"Попередньо встановлено, що внаслідок події поранений водій автомобіля "БМВ" — він госпіталізований", — повідомили в поліції.

Також у поліції повідомили, що спеціальна поліцейська операція для затримання зловмисника триває.

Автомобіль правоохоронців на місці злочину. Фото: поліція Львівщини

Замах на кримінального авторитета

Напад відбувся еред вулиці, близько 11:00. У чоловіка стріляли, коли він був за кермом автомобіля BMW X6. Це авто зареєстроване на юридичну особу — ТОВ "Арія Моторс", яке є дилером BMW у Львові. У компанії підтвердили, що вони знають про цей випадок і з’ясовують хто користувався цим автомобілем 12 червня.

Зараз поліція оголосила план перехоплення по області та розшукує нападників.

У пресслужбі Обласного центру екстреної медичної допомоги розповіли, що чоловіка віком приблизно 30 років госпіталізували у важкому стані. Він перебуває без свідомості із пораненням лівої частини грудної клітини.

Експерт на місці замаху на кримінального авторитета. Фото: поліція Львівщини

Наразі відомо, що йдеться про кримінального авторитета грузинської національності Джоні Балога (на прізвисько "Джонік")

Він є фізичною особою підприємцем, надає в оренду нерухоме майно, а також займається гуртовою торгівлею м’ясом.

Джоні Балог за національністю є грузином, проте у 2022 році отримав українське громадянство. Також Джоні Балог є співзасновником ГО "Розвиток громадянського суспільства".

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