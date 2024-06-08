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Розтрощила вщент шість автомобілів — на Львівщині патрульний затримав жінку

8 червня 2024 17:31
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Поліцейський затримав порушницю у Львові
Потрощений автомобіль. Фото ілюстративне: з відкритих джерел
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Львівській області патрульний поліцейський у вільний від служби час по гарячих слідах затримав зловмисницю, яка пошкодила шість автомобілів.

Про це повідомляє поліція Львівської області у суботу, 8 червня.

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В правоохоронних органах Львівщини повідомили, що інспектор Святослав Герчаківський з відділу звʼязків із громадськістю прокинувся близько 4-ї години ранку від криків та звуку розбитого скла. Подія відбулася на вулиці Якова Головацького.

Чоловік вибіг на балкон та побачив понівечені автомобілі сусідів. Той, хто це зроби, встиг втекти, але очевидці надали опис причетної особи та вказали напрямок, яким тікав невідомий зловмисник.

Поліцейський, не гаючи часу, побіг шукати згадану особу. На одній із сусідніх вулиць він виявив дівчину, схожу за описами. 21-річна молода жінка зізналася у скоєному.

"Власники 6 автомобілів — Ford Focus, ВАЗ, Peugeot, Volkswagen, Renault та Fiat — написали заяви. На місці події працювали слідчі", — повідомили в поліції.

поліцейський затримав зловмисницю
Патрульний поліцейський Святослав Герчаківський. Фото: поліція Львівської області

Водночас у Львові автомобіль на смерть збив літнього чоловіка.

А також під час одного з ДТП у місті патрульні надали домедичну допомогу постраждалому, який отримав рану голови.

поліція
порушення
Львів
авто
злочин

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