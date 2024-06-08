Полицейский задержал нарушительницу во Львове

Разбила шесть автомобилей — на Львовщине патрульный задержал женщину
Во Львовской области патрульный полицейский в свободное от службы время по горячим следам задержал злоумышленницу, повредившую шесть автомобилей.
Об этом сообщает полиция Львовской области в субботу, 8 июня.
Полисмен задержал злоумышленницу
В правоохранительных органах Львовщины сообщили, что инспектор Святослав Герчаковский из отдела связей с общественностью проснулся около 4 часов утра от криков и звука разбитого стекла. Событие произошло на улице Якова Головацкого.
Мужчина выбежал на балкон и увидел изуродованные автомобили соседей. Тот, кто это сделал, успел сбежать, но очевидцы предоставили описание причастного лица и указали направление, в которым бежал неизвестный злоумышленник.
Полицейский немедленно побежал искать эту личность. На одной из соседних улиц он обнаружил похожую по описаниям девушку. 21-летняя молодая женщина призналась в содеянном.
"Владельцы 6 автомобилей — Ford Focus, ВАЗ, Peugeot, Volkswagen, Renault и Fiat — написали заявления. На месте происшествия работали следователи", — сообщили в полиции.
В то же время во Львове автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину.
А также во время одного из ДТП в городе патрульные оказали медицинскую помощь пострадавшему, который получил рану головы.
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