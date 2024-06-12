Под Львовом стреляли в криминального авторитета

Вещественные доказательства на месте стрельбы. Фото: полиция Львовщины

Во Львовской области правоохранители принимают все необходимые меры для задержания злоумышленника, открывшего огонь по автомобилю "BMW". В результате инцидента ранения получил водитель автомобиля.

Об этом сообщили в полиции Львовской области в среду, 12 июня.

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В результате происшествия огнестрельные ранения получил водитель автомобиля "BMW". Пока его госпитализировали.

"Сегодня, 12 июня, около 11.00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о произошедшей в селе Сокольники стрельбе Львовского района", — сообщили в полиции.

Правоохранители сообщили, что на месте происшествия работают оперативники уголовного розыска, следователи, криминалисты и сотрудники других служб и подразделений Львовской полиции.

"Предварительно установлено, что в результате происшествия ранен водитель автомобиля "БМВ" — он госпитализирован", — сообщили в полиции.

Также в полиции сообщили, что специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника продолжается.

Автомобиль правоохранителей с поличным. Фото: полиция Львовщины

Покушение на криминального авторитета

Нападение произошло среди улицы, около 11:00. В мужчину стреляли, когда он находился за рулем автомобиля BMW X6. Этот автомобиль зарегистрирован на юридическое лицо - ООО "Ария Моторс", которое является дилером BMW во Львове. В компании подтвердили, что они знают об этом случае и выясняют, кто пользовался этим автомобилем 12 июня.

Сейчас полиция объявила план перехвата по области и разыскивает нападающих.

В пресс-службе Областного центра экстренной медицинской помощи рассказали, что мужчину в возрасте примерно 30 лет госпитализировали в тяжелом состоянии. Он находится без сознания с ранением левой части грудной клетки.

Эксперт на месте покушения на криминального авторитета. Фото: полиция Львовщины

Пока известно, что речь идет об криминальном авторитете грузинской национальности Джонни Балога (по прозвищу "Джоник").

Он является физическим лицом предпринимателем, предоставляет в аренду недвижимое имущество, а также занимается оптовой торговлей мясом.

Джонни Балог по национальности грузин, однако в 2022 году получил украинское гражданство. Также Джонни Балог является соучредителем ОО "Развитие гражданского общества".

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