У Львові обрали запобіжний захід викладачу військової академії

Повідомлення про підозру викладачу Академії сухопутних військ. Фото: ДБР

У Львові обрали запобіжний захід начальнику курсу Академії сухопутних військ, якого підозрюють у насильстві щодо підлеглих. Чоловік перебуватиме під вартою із правом внесення застави у понад 900 тисяч гривень.

Про це Державне бюро розслідувань повідомило у вівторок, 11 червня.

Читайте також:

Принижував і бив курсантів

За даними слідства, підозрюваний понад рік бив та принижував курсантів, намагаючись "навчити" їх дисципліни та порядку.

Один із зафіксованих інцидентів трапився восени 2023 року в казармах військового містечка, в яких живуть військовослужбовці Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Чоловік вдарив курсанта ручкою затворної рами автомата АК-74 в груди за те, що той залишив зброю для нагляду іншому військовослужбовцю навчального курсу.

Подібна ситуація сталася на території академії. Тоді майор вдарив курсанта ногою в груди, після цього тричі завдав йому ударів долонею по потилиці.

Раніше ми писали, що майора затримали 6 червня у Краматорську, де він проходив службу у військовій частині на посаді заступника командира механізованої роти, а наступного дня йому обрали запобіжний захід.

Нагадуємо, що на Самбірщині у Львівській області чоловік зберігав велику партію різних наркотичних речовин. Наркодилера затримали правоохоронці, йому присудили дев'ять років позбавлення волі.