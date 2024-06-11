Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Бив і принижував курсантів — у Львові обрали запобіжний захід викладачу війської академії arrow

Бив і принижував курсантів — у Львові обрали запобіжний захід викладачу війської академії

11 червня 2024 18:19
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
У Львові обрали запобіжний захід викладачу військової академії
Повідомлення про підозру викладачу Академії сухопутних військ. Фото: ДБР
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Львові обрали запобіжний захід начальнику курсу Академії сухопутних військ, якого підозрюють у насильстві щодо підлеглих. Чоловік перебуватиме під вартою із правом внесення застави у понад 900 тисяч гривень.

Про це Державне бюро розслідувань повідомило у вівторок, 11 червня. 

Читайте також:

Принижував і бив курсантів

За даними слідства, підозрюваний понад рік бив та принижував курсантів, намагаючись "навчити" їх дисципліни та порядку. 

Один із зафіксованих інцидентів трапився восени 2023 року в казармах військового містечка, в яких живуть військовослужбовці Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Чоловік вдарив курсанта ручкою затворної рами автомата АК-74 в груди за те, що той залишив зброю для нагляду іншому військовослужбовцю навчального курсу.

Подібна ситуація сталася на території академії. Тоді майор вдарив курсанта ногою в груди, після цього тричі завдав йому ударів долонею по потилиці.

Раніше ми писали, що майора затримали 6 червня у Краматорську, де він проходив службу у військовій частині на посаді заступника командира механізованої роти, а наступного дня йому обрали запобіжний захід.

Нагадуємо, що на Самбірщині у Львівській області чоловік зберігав велику партію різних наркотичних речовин. Наркодилера затримали правоохоронці, йому присудили дев'ять років позбавлення волі.

Україна
побиття
ДБР
військова підготовка
Львів
академія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна