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Бил и унижал курсантов — во Львове избрали меру пресечения преподавателю военной академии

11 июня 2024 18:19
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Во Львове избрали меру пресечения преподавателю военной академии
Уведомление о подозрении преподавателю Академии сухопутных войск. Фото: ГБР
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Во Львове избрали меру пресечения начальнику курса Академии сухопутных войск, подозреваемого в насилии в отношении подчиненных. Мужчина будет находиться под стражей с правом внесения залога более чем в 900 тысяч гривен.

Об этом Государственное бюро расследований сообщило во вторник, 11 июня.

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Унижал и избивал курсантов

По данным следствия, подозреваемый больше года избивал и унижал курсантов, пытаясь "научить" их дисциплине и порядку.

Один из зафиксированных инцидентов произошел осенью 2023 года в казармах военного городка, где живут военнослужащие Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Мужчина ударил курсанта ручкой затворной рамы автомата АК-74 в грудь за то, что тот оставил оружие для надзора другому военнослужащему учебного курса.

Подобная ситуация произошла на территории академии. Тогда майор ударил курсанта ногой в грудь, после этого трижды нанес ему удары ладонью по затылку.

Ранее мы писали, что майора задержали 6 июня в Краматорске, где он проходил службу в воинской части в должности заместителя командира механизированной роты, а на следующий день ему избрали меру пресечения.

Напоминаем, что на Самборщине во Львовской области мужчина хранил крупную партию разных наркотических веществ. Наркодиллера задержали правоохранители, ему присудили девять лет лишения свободы.

Украина
избиение
ГБР
военная подготовка
Львов
академия

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