Бил и унижал курсантов — во Львове избрали меру пресечения преподавателю военной академии
Во Львове избрали меру пресечения начальнику курса Академии сухопутных войск, подозреваемого в насилии в отношении подчиненных. Мужчина будет находиться под стражей с правом внесения залога более чем в 900 тысяч гривен.
Об этом Государственное бюро расследований сообщило во вторник, 11 июня.
Унижал и избивал курсантов
По данным следствия, подозреваемый больше года избивал и унижал курсантов, пытаясь "научить" их дисциплине и порядку.
Один из зафиксированных инцидентов произошел осенью 2023 года в казармах военного городка, где живут военнослужащие Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
Мужчина ударил курсанта ручкой затворной рамы автомата АК-74 в грудь за то, что тот оставил оружие для надзора другому военнослужащему учебного курса.
Подобная ситуация произошла на территории академии. Тогда майор ударил курсанта ногой в грудь, после этого трижды нанес ему удары ладонью по затылку.
Ранее мы писали, что майора задержали 6 июня в Краматорске, где он проходил службу в воинской части в должности заместителя командира механизированной роты, а на следующий день ему избрали меру пресечения.
Напоминаем, что на Самборщине во Львовской области мужчина хранил крупную партию разных наркотических веществ. Наркодиллера задержали правоохранители, ему присудили девять лет лишения свободы.
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