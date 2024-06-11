Во Львове избрали меру пресечения преподавателю военной академии

Уведомление о подозрении преподавателю Академии сухопутных войск. Фото: ГБР

Во Львове избрали меру пресечения начальнику курса Академии сухопутных войск, подозреваемого в насилии в отношении подчиненных. Мужчина будет находиться под стражей с правом внесения залога более чем в 900 тысяч гривен.

Об этом Государственное бюро расследований сообщило во вторник, 11 июня.

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Унижал и избивал курсантов

По данным следствия, подозреваемый больше года избивал и унижал курсантов, пытаясь "научить" их дисциплине и порядку.

Один из зафиксированных инцидентов произошел осенью 2023 года в казармах военного городка, где живут военнослужащие Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Мужчина ударил курсанта ручкой затворной рамы автомата АК-74 в грудь за то, что тот оставил оружие для надзора другому военнослужащему учебного курса.

Подобная ситуация произошла на территории академии. Тогда майор ударил курсанта ногой в грудь, после этого трижды нанес ему удары ладонью по затылку.

Ранее мы писали, что майора задержали 6 июня в Краматорске, где он проходил службу в воинской части в должности заместителя командира механизированной роты, а на следующий день ему избрали меру пресечения.

Напоминаем, что на Самборщине во Львовской области мужчина хранил крупную партию разных наркотических веществ. Наркодиллера задержали правоохранители, ему присудили девять лет лишения свободы.