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Через негоду на Львівщині без світла залишилось понад 20 населених пунктів

7 серпня 2023 12:53
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Через негоду на Львівщині без світла залишилось понад 20 населених пунктів
Свічка в руках. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Через негоду у Львівській області без електроенергії залишилось понад 20 населених пунктів та ще 25 частково залишились без світла у різних районах області. На місцях працюють енергетики.

Про це інформуюють у Львівобленерго.

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Деталі

Станом на ранок, 7 серпня без електроенергії залишаються населені пункти у:

  • Західному РЕМ (Жовківська, Яворівська, Городоцька частина);

  • Східному РЕМ (Золочівська, Бродівська част.);

  • Південному РЕМ (Дрогобицька, Стрийська част.);

  • Карпатському РЕМ (Старосамбірська част.);

  • Центральному РЕМ (Перемишлянська част.)

"Найбільше через буревій та грози постраждали Жовківська, Яворівська, Золочівська, Дрогобицька громади. Частково немає світла в Городоцькій, Бродівській, Стрийській, Старосамбірській та Перемишлянській громадах", — йдеться у повідомленні.

Електропостачання відновлює 21 бригада "Львівобленерго", у якій працює 90 працівників. Мешканців закликають не наближатися до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів, щоб уникнути удару струмом. Відходити з небезпечної зони потрібно "гусячим кроком". Для цього треба звести ступні ніг разом, не відривати їх одна від одної і від землі та пересуватися дрібними ковзаючими кроками.

Про пошкоджені електромережі варто повідомляти у кол-центр "Львівобленерго".

Додамо, напередодні у Львівській області в неділю 6 серпня вирувала негода. Внаслідок сильної зливи багато районів були підтопленими. За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України по території Львівської області сьогодні, 7 серпня, також прогнозуються грози. Місцями: значні дощі, пориви південно-західного вітру 15 –20 м/с, вдень град. (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, ми раніше писали, що 17 липня у Львові за півтори години випала чотириденна норма опадів. Відтак ливневі каналізації деяких будинків, кілька люків та колектор на просп. Чорновола — вул. Торф’яній не встигали прийняти такий об’єм води. Тому у місті зафіксовали підтоплення.

Також, ми писали, що у Львівській області через сильні зливи, які відбулись 10 червня, постраждали два регіони. У Дрогобицькому та Стрийському районах є руйнування та значні підтоплення. 

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