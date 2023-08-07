Из-за непогоды на Львовщине без света осталось более 20 населенных пунктов

Свеча в руках. Фото: Google

Из-за непогоды во Львовской области без электроэнергии осталось более 20 населенных пунктов и еще 25 частично остались без света в разных районах области. На местах работают энергетики.

Об этом информируют во Львовоблэнерго.

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По состоянию на утро, 7 августа без электроэнергии остаются населенные пункты:

Западном РЭС (Жовковская, Яворивская, Городоцкая часть);

Восточном РЭС (Золочевская, Бродовская часть);

Южном РЭС (Дрогобычская, Стрыйская часть);

Карпатском РЭС (Старосамборская часть);

Центральном РЭС (Перемышлянская часть)

"Больше всего из-за бури и грозы пострадали Жовковская, Яворивская, Золочевская, Дрогобычская общины. Частично нет света в Городоцком, Бродовском, Стрыйском, Старосамборском и Перемышлянском районах", — говорится в сообщении.

Электроснабжение возобновляет 21 бригада "Львовоблэнерго", в которой работает 90 работников. Жителей призывают не приближаться к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров во избежание удара током. Отходить из опасной зоны нужно "гусиным шагом". Для этого нужно свести ступни ног вместе, не отрывать их друг от друга и от земли и передвигаться мелкими скользящими шагами.

О поврежденных электросетях следует сообщать в колл-центр "Львовоблэнерго".

Добавим, накануне во Львовской области в воскресенье 6 августа была непогода.В результате сильного ливня многие районы были подтопленными. По сообщению Львовского регионального центра гидрометеорологии Украины по территории Львовской области сегодня, 7 августа, также прогнозируются грозы. Местами: сильные дожди, порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, днем град. (и уровень опасности, желтый).

Напомним, мы ранее писали, что 17 июля во Львове за полтора часа выпала четырехдневная норма осадков. Следовательно, ливневые канализации некоторых домов, несколько люков и коллектор на просп. Черновола — ул. Торфяной не успевали принять такой объем воды. Поэтому в городе зафиксировали подтопление.

Также, мы писали, что во Львовской области из-за сильных ливней , которые произошли 10 июня, пострадали два региона. В Дрогобычском и Стрыйском районах есть разрушения и значительные подтопления.