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Держгеокадастр відповів на заяви Садового про землі Сокільників

12 квітня 2025 08:08
Ольга Антоновська - редактор
Приєднання землі до Сокільників — Держгеокадастр відповів Садовому
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Твоє місто
Ольга Антоновська - редактор

Мер Львова Андрій Садовий виступив проти приєднання земель до Сокільників. Він попередив, що через це може статися колапс у Львові, а також звинуватив обласне управління Держгеокадастру у сприянні незаконній приватизації ділянок.

У пресслужбі управління Держгеокадастру у Львівській області відреагували на звинувачення Садового в заяві, опублікованій у п'яницю, 11 квітня.

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Як зазначили у Держгеокадастрі, 158 гектарів землі, про які згадував Садовий, є частиною пайового фонду Сокільницької сільської ради. Ще у 1995 році відповідно до проєкту роздержавлення та приватизації земель були сформовані ці ділянки.

"На сьогодні ці землі повністю розпайовані та передані у приватну власність громадян для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Передача земельних ділянок відбулася на підставі розпоряджень Пустомитівської районної державної адміністрації, ухвалених у 2006 році", — зазначили в обласному управлінні Держгеокадастру. 

Також зазначається, що приватизація земель біля Сокільників не суперечить приватизації. Пояснюють це тим, що підставою для виділення земельних ділянок у натурі є рішення органів місцевого самоврядування або районних державних адміністрацій.

Нагадаємо, раніше мер Львова Андрій Садовий закликав не приєднувати землі до Сокільників. За його словами, території хочуть забудувати, а через велику кількість людей може статись колапс у Львові.

Також ми повідомляли про те, що у Львові планують облаштувати ще два нових майданчики для паркування. Відомо, що вони будуть платними.

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