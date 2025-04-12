Присоединение земли к Сокольникам — Госгеокадастр ответил Садовому

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Твоє місто

Мэр Львова Андрей Садовый выступил против присоединения земель к Сокольникам. Он предупредил, что из-за этого может произойти коллапс во Львове, а также обвинил областное управление Госгеокадастра в содействии незаконной приватизации участков.

В пресс-службе управления Госгеокадастра во Львовской области отреагировали на обвинения Садового в заявлении, опубликованном в пятницу, 11 апреля.

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Как отметили в Госгеокадастре, 158 гектаров земли, о которых упоминал Садовый, являются частью паевого фонда Сокольницкого сельского совета. Еще в 1995 году в соответствии с проектом разгосударствления и приватизации земель были сформированы эти участки.

"На сегодня эти земли полностью распаеваны и переданы в частную собственность граждан для ведения товарного сельскохозяйственного производства. Передача земельных участков состоялась на основании распоряжений Пустомытовской районной государственной администрации, принятых в 2006 году", — отметили в областном управлении Госгеокадастра.

Также отмечается, что приватизация земель возле Сокольников не противоречит приватизации. Объясняют это тем, что основанием для выделения земельных участков в натуре является решение органов местного самоуправления или районных государственных администраций.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый призвал не присоединять земли к Сокольникам. По его словам, территории хотят застроить, а из-за большого количества людей может произойти коллапс во Львове.

Также мы сообщали о том, что во Львове планируют обустроить еще две новые площадки для парковки. Известно, что они будут платными.