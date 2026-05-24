Дизель залишається найдорожчим: ціни на пальне у Львові
Ціни на пальне у Львові станом на 24 травня продовжують утримувати високу вартість. Зокрема, найдорожчим залишається дизель, ціна якого близько 84-92 грн.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Ціни на пальне у Львові 24 травня
Наразі середні ціни на пальне на АЗС WOG такі:
- ДП Євро5 — 89,90 грн;
- ДП Mustang+ — 92,90 грн;
- 95 Євро5-E5 — 79,90 грн;
- 95 Mustang — 82,90 грн;
- 100 Mustang — 89,90 грн;
- Газ — 48,90 грн;
- AdBlue — 56,90 грн.
ОККО:
- 100 Pulls — 89,90 грн;
- ДП Pulls — 92,90 грн;
- ДП Євро — 89,90 грн;
- 95 Pulls — 82,90 грн;
- А-95 Euro — 79,90 грн;
- Газ — 48,90 грн;
- AdBlue — 56,90 грн.
Socar:
- NANO 100 — 89,90 грн;
- DIESEL NANO Extro — 92,90 грн;
- NANO ДП — 89,90 грн;
- NANO 95 — 83,90 грн;
- А-95 — 79,90 грн;
- LPG — 48,90 грн;
- AdBlue — 49 грн.
UPG:
- upg100 — 84,90 грн;
- upg95 — 79,40 грн;
- А-95 — 77,40 грн;
- Euro Diesel — 84,88 грн;
- upgDiesel — 87,90 грн;
- AdBlue — 46 грн;
- Газ — 45,90 грн.
Як писали Новини.LIVE, 23 травня у Львові відбулася акція проти залучення мігрантів в Україну. Активісти закликали владу змінити трудову політику та давати робочі місця українцям.
Також вчора у Львові відбувся традиційний марш пам'яті та пошани до українських військових. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.
А міський голова Львова Андрій Садовий виступив з ініціативою запровадити тимчасову відстрочку для осіб, які уникають мобілізації.