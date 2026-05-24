Дизель залишається найдорожчим: ціни на пальне у Львові

Автомобіль на АЗС. Фото: УНІАН

Ціни на пальне у Львові станом на 24 травня продовжують утримувати високу вартість. Зокрема, найдорожчим залишається дизель, ціна якого близько 84-92 грн.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Ціни на пальне у Львові 24 травня

Наразі середні ціни на пальне на АЗС WOG такі:

ДП Євро5 — 89,90 грн;

ДП Mustang+ — 92,90 грн;

95 Євро5-E5 — 79,90 грн;

95 Mustang — 82,90 грн;

100 Mustang — 89,90 грн;

Газ — 48,90 грн;

AdBlue — 56,90 грн.

ОККО:

100 Pulls — 89,90 грн;

ДП Pulls — 92,90 грн;

ДП Євро — 89,90 грн;

95 Pulls — 82,90 грн;

А-95 Euro — 79,90 грн;

Газ — 48,90 грн;

AdBlue — 56,90 грн.

Socar:

NANO 100 — 89,90 грн;

DIESEL NANO Extro — 92,90 грн;

NANO ДП — 89,90 грн;

NANO 95 — 83,90 грн;

А-95 — 79,90 грн;

LPG — 48,90 грн;

AdBlue — 49 грн.

UPG:

upg100 — 84,90 грн;

upg95 — 79,40 грн;

А-95 — 77,40 грн;

Euro Diesel — 84,88 грн;

upgDiesel — 87,90 грн;

AdBlue — 46 грн;

Газ — 45,90 грн.

