Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Дизель залишається найдорожчим: ціни на пальне у Львові

Дизель залишається найдорожчим: ціни на пальне у Львові

Ua ru
Дата публікації: 24 травня 2026 19:28
Дизель залишається найдорожчим: ціни на пальне у Львові
Автомобіль на АЗС. Фото: УНІАН

Ціни на пальне у Львові станом на 24 травня продовжують утримувати високу вартість. Зокрема, найдорожчим залишається дизель, ціна якого близько 84-92 грн.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Ціни на пальне у Львові 24 травня

Наразі середні ціни на пальне на АЗС WOG такі:

  • ДП Євро5 — 89,90 грн;
  • ДП Mustang+ — 92,90 грн;
  • 95 Євро5-E5 — 79,90 грн;
  • 95 Mustang — 82,90 грн;
  • 100 Mustang — 89,90 грн;
  • Газ — 48,90 грн;
  • AdBlue — 56,90 грн.

ОККО:

  • 100 Pulls — 89,90 грн;
  • ДП Pulls — 92,90 грн;
  • ДП Євро — 89,90 грн;
  • 95 Pulls — 82,90 грн;
  • А-95 Euro — 79,90 грн;
  • Газ — 48,90 грн;
  • AdBlue — 56,90 грн.

Socar:

Читайте також:
  • NANO 100 — 89,90 грн;
  • DIESEL NANO Extro — 92,90 грн;
  • NANO ДП — 89,90 грн;
  • NANO 95 — 83,90 грн;
  • А-95 — 79,90 грн;
  • LPG — 48,90 грн;
  • AdBlue — 49 грн.

UPG:

  • upg100 — 84,90 грн;
  • upg95 — 79,40 грн;
  • А-95 — 77,40 грн;
  • Euro Diesel — 84,88 грн;
  • upgDiesel — 87,90 грн;
  • AdBlue — 46 грн;
  • Газ — 45,90 грн.

Львів — останні новини

Як писали Новини.LIVE, 23 травня у Львові відбулася акція проти залучення мігрантів в Україну. Активісти закликали владу змінити трудову політику та давати робочі місця українцям.

Також вчора у Львові відбувся традиційний марш пам'яті та пошани до українських військових. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

А міський голова Львова Андрій Садовий виступив з ініціативою запровадити тимчасову відстрочку для осіб, які уникають мобілізації

ціни на паливо Львів паливо
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації