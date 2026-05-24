Дизель остается самым дорогим: цены на топливо во Львове
Цены на топливо во Львове по состоянию на 24 мая продолжают удерживать высокую стоимость. В частности, самым дорогим остается дизель, цена которого около 84-92 грн.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Цены на топливо во Львове 24 мая
Сейчас средние цены на топливо на АЗС WOG такие:
- ДТ Евро5 — 89,90 грн;
- ДТ Mustang+ — 92,90 грн;
- 95 Евро5-E5 — 79,90 грн;
- 95 Mustang — 82,90 грн;
- 100 Mustang — 89,90 грн;
- Газ — 48,90 грн;
- AdBlue — 56,90 грн.
ОККО:
- 100 Pulls — 89,90 грн;
- ДТ Pulls — 92,90 грн;
- ДТ Евро — 89,90 грн;
- 95 Pulls — 82,90 грн;
- А-95 Euro — 79,90 грн;
- Газ — 48,90 грн;
- AdBlue — 56,90 грн.
Socar:
- NANO 100 — 89,90 грн;
- DIESEL NANO Extro — 92,90 грн;
- NANO ДП — 89,90 грн;
- NANO 95 — 83,90 грн;
- А-95 — 79,90 грн;
- LPG — 48,90 грн;
- AdBlue — 49 грн.
UPG:
- upg100 — 84,90 грн;
- upg95 — 79,40 грн;
- А-95 — 77,40 грн;
- Euro Diesel — 84,88 грн;
- upgDiesel — 87,90 грн;
- AdBlue — 46 грн;
- Газ — 45,90 грн.
Как писали Новини.LIVE, 23 мая во Львове состоялась акция против привлечения мигрантов в Украину. Активисты призвали власти изменить трудовую политику и давать рабочие места украинцам.
Также вчера во Львове состоялся традиционный марш памяти и уважения к украинским военным. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.
А городской голова Львова Андрей Садовый выступил с инициативой ввести временную отсрочку для лиц, которые избегают мобилизации.