Дизель остается самым дорогим: цены на топливо во Львове

Дата публикации 24 мая 2026 19:28
Автомобиль на АЗС. Фото: УНИАН

Цены на топливо во Львове по состоянию на 24 мая продолжают удерживать высокую стоимость. В частности, самым дорогим остается дизель, цена которого около 84-92 грн.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Цены на топливо во Львове 24 мая

Сейчас средние цены на топливо на АЗС WOG такие:

  • ДТ Евро5 — 89,90 грн;
  • ДТ Mustang+ — 92,90 грн;
  • 95 Евро5-E5 — 79,90 грн;
  • 95 Mustang — 82,90 грн;
  • 100 Mustang — 89,90 грн;
  • Газ — 48,90 грн;
  • AdBlue — 56,90 грн.

ОККО:

  • 100 Pulls — 89,90 грн;
  • ДТ Pulls — 92,90 грн;
  • ДТ Евро — 89,90 грн;
  • 95 Pulls — 82,90 грн;
  • А-95 Euro — 79,90 грн;
  • Газ — 48,90 грн;
  • AdBlue — 56,90 грн.

Socar:

  • NANO 100 — 89,90 грн;
  • DIESEL NANO Extro — 92,90 грн;
  • NANO ДП — 89,90 грн;
  • NANO 95 — 83,90 грн;
  • А-95 — 79,90 грн;
  • LPG — 48,90 грн;
  • AdBlue — 49 грн.

UPG:

  • upg100 — 84,90 грн;
  • upg95 — 79,40 грн;
  • А-95 — 77,40 грн;
  • Euro Diesel — 84,88 грн;
  • upgDiesel — 87,90 грн;
  • AdBlue — 46 грн;
  • Газ — 45,90 грн.

Как писали Новини.LIVE, 23 мая во Львове состоялась акция против привлечения мигрантов в Украину. Активисты призвали власти изменить трудовую политику и давать рабочие места украинцам.

Также вчера во Львове состоялся традиционный марш памяти и уважения к украинским военным. Новини.LIVE подготовили фоторепортаж.

А городской голова Львова Андрей Садовый выступил с инициативой ввести временную отсрочку для лиц, которые избегают мобилизации.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
