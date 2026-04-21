Дизпаливо по 88,93 грн: на яких АЗС Львова подешевшало пальне

Дизпаливо по 88,93 грн: на яких АЗС Львова подешевшало пальне

Дата публікації: 21 квітня 2026 14:51
Українська АЗС. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 21 квітня, у Львові та Львівській області ціни на пальне загалом залишаються стабільними, хоча окремі позиції продовжують незначно дешевшати. Найдорожчим видом пального і надалі є дизель, який у частини мереж перевищує позначку 90 грн за літр. Водночас різниця між АЗС залишається відчутною.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Мінфіну.

Ціни на пальне у Львові 21 квітня

Станом на 21 квітня середня ціна бензину А-95 преміум у регіоні становить близько 76,43 грн за літр, звичайного бензину А-95 — 72,70 грн, а А-92 — 66,90 грн

Дизельне пальне в середньому коштує близько 88,93 грн за літр і залишається найдорожчим видом пального, хоча саме воно демонструє найбільш помітне здешевлення останніми днями. Водночас автогаз тримається стабільно — на рівні приблизно 49,13 грн за літр.

Середні ціни на пальне на Львівщині 21 квітня/Мінфін

Скільки коштує пальне на АЗС Львова 21 квітня 

Традиційно найвищі ціни у преміальних мережах. Зокрема, на SOCAR бензин А-95 коштує 75,90 грн за літр, а дизель — 91,90 грн. Аналогічні ціни на бензин пропонують WOG та OKKO, де А-95 також продають по 75,90 грн, а дизель — близько 89,90 грн

Дещо дешевші варіанти можна знайти на інших заправках. У мережі Укрнафта бензин А-95 коштує 69,90 грн за літр, А-92 — 66,90 грн, а дизель — 87,90 грн. На AMIC ціни трохи вищі: А-95 — 70,99 грн, дизель — 86,99 грн

Серед більш доступних пропозицій — БРСМ-Нафта, де бензин А-95 продають по 69,99 грн за літр, а дизель — 87,99 грн. У мережі Chipo А-95 коштує 70,70 грн, дизель — 87,80 грн. На UPG бензин А-95 можна придбати за 73,00 грн, дизель — за 87,00 грн

Автогаз, як і раніше, залишається найдешевшим видом пального. Найнижчу ціну пропонує БРСМ-Нафта — 47,99 грн за літр, тоді як у більшості інших мереж вона коливається в межах 48,5–49,9 грн.

Ціни на АЗС Львівщини 21 квітня/Мінфін

Таким чином, ситуація на ринку пального у Львові залишається відносно стабільною, однак різниця у вартості між різними мережами може сягати кількох гривень за літр. Це дозволяє водіям обирати оптимальні варіанти залежно від власного бюджету.

Новини.LIVE інформували, що 20 квітня дизельне пальне у Львові коштувало дорожче — 90,11 грн за літр. Водночас бензин А-95 також коштував трохи більше — 72,81 грн. Хоча ціни на пальне відрізняються залежно від АЗС.

Новини.LIVE писали, що у Львові та на Львівщині ціни на пальне почали знижувати ще 19 квітня. Тоді повідомлялося, що падають ціни на дизельне пальне та бензин А-95. У неділю у Львові дизпаливо коштувало 91,56 грн за літр.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
